有輪子的碉堡 普丁車好拉風

2019年01月01日 01:18 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯總統普丁上月初帶著國產豪華座駕前往阿根廷，參加二十國集團（G20）峰會。這款新車出自俄國本土汽車品牌「金色俄羅斯」(Aurus)，被俄媒稱為「俄羅斯的驕傲」，加上有普丁代言，在南美洲首秀就引起當地媒體一陣騷動，阿根廷電視台形容它是「有輪子的碉堡」。

車身大一號 嗆比川普酷

去年5月普丁第四次就任俄羅斯總統時，新座駕首度亮相。他捨棄以往就職儀式乘坐的德國賓士S-600型防彈車，第一次乘坐國產轎車出席就職大典，為「俄羅斯製造」代言。當時出席典禮的嘉賓大讚「比川普的座車更酷」！

普丁乘坐的Aurus（「金色俄羅斯」的拉丁文縮寫）Senat豪華禮車，由俄羅斯國家汽車工程研究院（NAMI）為普丁量身打造，這是四分之一世紀以來再次出現專供俄羅斯國家元首乘坐的俄製轎車，代表重返前蘇聯領導人以本國製造的禮車為座車的時代，意義非凡。

金色俄羅斯 普丁的驕傲

上世紀40年代後期開始，蘇聯領導人一直乘坐國產車。蘇聯解體後，俄羅斯汽車工業跟著沒落，首任總統葉爾欽把座車從國產「吉爾」轎車，換成德國賓士S系列，普丁及梅德維傑夫擔任總統期間，繼續以德國品牌座駕代步。

眼看美、日、德、英、法等大國都有世界知名的汽車品牌，大陸也有紅旗轎車，軍工強國俄羅斯卻拿不出像樣的國產車，普丁情何以堪。

2012年普丁第三次當選總統，即表明希望坐國產車。隔年啟動「車隊」計畫，政府耗資124億盧布（約台幣57.3億），重振本國汽車工業。歷經5年的研發，本土品牌「金色俄羅斯」問世，圓了普丁的國產座駕汽車夢。

去年7月，普丁赴芬蘭首都赫爾辛基，與美國總統川普會談，拉風的新座駕隨行。「金色俄羅斯」初次海外亮相，與綽號「野獸」美國總統專車首度同台比拼，大一號的車身尺碼，更顯霸氣。去年10月，普丁還親自駕駛愛車，載著到訪的埃及總統席西在索契F1賽道上「兜風」，炫耀兼推銷。

訂單太搶手 排到2年後

「金色俄羅斯」品牌號稱從零件生產至組裝，全車「俄羅斯製造」，其實其引擎是與德國保時捷合作開發。普丁座駕的車頭設計酷似英國勞斯萊斯旗艦車型「幻影」，公開的資料只有車身長6.62米、寬2米、高1.7米，使用4.4升V8渦輪引擎，可提供598匹最大馬力，重達6.5公噸。

「車隊」計畫打造的國產汽車，也用於商業銷售，車型包括加長型轎車、轎車、商務車及越野車。解除防彈裝甲的民用版Aurus Senat預售價從1000萬盧布（約台幣460萬）起跳。車廠透露，2019－2020年預計生產的汽車已被搶購一空，訂單排到2年後。

(中國時報)