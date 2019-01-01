年尾恐攻 菲商場逾2死30傷

2019年01月01日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

哥打巴托市位置

菲律賓南部民答那峨島哥打巴托市的南海商場（South Seas mall），去年12月31日遭到炸彈恐怖攻擊，造成至少2人死亡、近30人受傷。菲律賓警方表示，炸彈疑似由穆斯林好戰分子遙控引爆。目前還沒有任何組織或個人宣稱犯案。

當地時間12月31日下午2時許，哥打巴托市中心的「南海商場」入口處傳出巨大爆炸聲響，當時商場內正擠滿前來購物和參加跨年慶祝活動的民眾。

疑穆斯林好戰分子引爆

菲軍方和警方的初步調查顯示，一名身份不明的男子曾在商場入口處放置了一個包裹，他離開後隨即發生爆炸。

駐守民答那峨的菲陸軍第六師師長索貝罕納說，菲軍方和警方在爆炸後立即出動並封鎖了現場，拆彈小組在二樓的行李寄存處又發現了另一個尚未爆炸的土製炸彈。

索貝罕納表示，這起攻擊可能是恐怖組織「蘭佬伊斯蘭國」（Daulah Islamiyah）成員所為。「蘭佬伊斯蘭國」在菲律賓普遍被稱為「馬巫德集團」（Maute Group），2013年創立，已向武裝組織伊斯蘭國（IS）效忠。

發現另一未爆土製炸彈

菲律賓政府軍上周才在鄰近的馬吉丹奧省叢林擊斃7名疑為馬巫德集團的成員。索貝罕納說，商場爆炸可能是馬巫德集團的報復行動。目前沒有任何組織或個人宣稱犯案。

哥打巴托市市長吉亞尼-薩亞迪表示這起爆炸是「危害人類的行為」，她嚴厲譴責這起發生在南海商場的炸彈攻擊事件，並呼籲當地民眾對抗恐怖主義。

近年來多個極端武裝組織近年來活躍在菲律賓南部民答那峨島等地區，除了「蘭佬伊斯蘭國」之外，民答那峨島還有恐怖組織「阿布薩亞夫」、穆斯林叛軍「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）以及共產黨游擊隊「新人民軍」（NPA）等安全威脅。各類武裝衝突及恐怖攻擊在當地時有所聞。

(中國時報)