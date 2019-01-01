洪水肆虐 菲4萬人流離失所

2019年01月01日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

菲律賓中部和北部連日來受熱帶低氣壓肆虐，強降雨在多處地方引發土石流和水災，截至昨日傍晚，死亡人數已上升至68人，另外至少有18人失蹤，4萬人流離失所。往年耶誕節期間，菲國鮮少出現熱帶低氣壓，民眾警覺不足，未採取預防措施，導致災情慘重。

菲律賓國家減災管理委員會於昨日當天的災情通報中說，災情較重的是呂宋島的比科爾地區和薩馬島的東薩馬省地區，遇難者大多數死於大雨引發的土石流，其中比科爾地區有57人罹難，東薩馬省有11人喪生。相關搜救工作仍在進行中。官員表示，隨災區陸續清理，死亡人數可能持續上升。

自上周起，連日大雨導致洪澇災害，波及全國150多個城市及鄉村，近8萬居民受災。其中7千多人已被安置在地方政府設置的疏散中心。菲律賓社會福利和發展部表示，政府部門已為災民提供了食物、飲水和其他物資，同時發放緊急救災資金。

菲國氣象局監測，受上月29日凌晨在菲國中部登陸的熱帶低氣壓影響，包括首都馬尼拉在內的許多地區連日出現持續降雨。菲國政府已提醒居民保持警惕，以防山洪暴發和山崩等災難發生。

菲律賓一年平均受到20次颱風及熱帶低氣壓吹襲，導致民眾死亡和鉅額財產損失。史上最強颱風海燕2013年吹襲菲律賓期間，造成嚴重破壞，造成逾7300人死亡及失蹤。

(中國時報)