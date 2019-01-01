俄大廈氣爆 逾4死68失蹤

俄羅斯馬格尼托哥爾斯克市一棟10層住宅大廈氣爆，逾400名救難人員搜救生還者。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
馬格尼托哥爾斯克位置

俄羅斯馬格尼托哥爾斯克市一棟10層樓的住宅大廈，31日清晨6時發生氣爆以致建築物部分毀壞，造成逾4人死亡、4人受傷與68人失蹤。俄羅斯聯邦安全局指出，爆炸為天然氣引起，排除恐攻可能性。

俄國「塔斯社」指出，南部車里雅賓斯克州（Cheliabinsk）馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk）市，一棟住宅大廈突然發生瓦斯爆炸，建築物一側入口大廳坍塌。該大廈登記住戶有120人。爆炸導致大樓一側入口大廳坍塌，48間住宅受損。

事發後，車里雅賓斯克州州長杜波羅夫斯基已抵達事故現場統一指揮事故搜救和居民疏散工作。到目前為止，當局已派出469名救援人員趕抵現場，在瓦礫堆中尋找生還者。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）車里雅賓斯克分局表示，爆炸是天然氣引起的，排除恐怖攻擊的可能性。俄羅斯偵查委員會發言人彼特連科表示，已就住宅大廈倒塌一事刑事立案。

住在大廈4樓的一名女子回憶當時情況說，聽到巨大爆炸聲，目睹玻璃窗被震碎，其後更嗅到一股強烈的燒焦味。她說，「我替孩子們戴上濕布口罩，並快速幫他們穿上禦寒衣物及拿走部分文件。我們從瓦礫堆中蹣跚而出，大廈有一部分消失了」。

俄羅斯總統普丁得悉後，已指示緊急情況部部長濟尼切夫飛往事發地，並敦促衛生部長克沃爾佐娃分配資源。4架運輸機在首都莫斯科待命，準備將救援人員運往現場。車里雅賓斯克州及鄰近的巴什科爾托斯坦共和國，都派出搜索犬及心理專家協助。

(中國時報)

洪水肆虐 菲4萬人流離失所 陸擬禁域外國家 在南海軍演

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。