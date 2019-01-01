俄大廈氣爆 逾4死68失蹤

2019年01月01日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

馬格尼托哥爾斯克位置

俄羅斯馬格尼托哥爾斯克市一棟10層樓的住宅大廈，31日清晨6時發生氣爆以致建築物部分毀壞，造成逾4人死亡、4人受傷與68人失蹤。俄羅斯聯邦安全局指出，爆炸為天然氣引起，排除恐攻可能性。

俄國「塔斯社」指出，南部車里雅賓斯克州（Cheliabinsk）馬格尼托哥爾斯克（Magnitogorsk）市，一棟住宅大廈突然發生瓦斯爆炸，建築物一側入口大廳坍塌。該大廈登記住戶有120人。爆炸導致大樓一側入口大廳坍塌，48間住宅受損。

事發後，車里雅賓斯克州州長杜波羅夫斯基已抵達事故現場統一指揮事故搜救和居民疏散工作。到目前為止，當局已派出469名救援人員趕抵現場，在瓦礫堆中尋找生還者。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）車里雅賓斯克分局表示，爆炸是天然氣引起的，排除恐怖攻擊的可能性。俄羅斯偵查委員會發言人彼特連科表示，已就住宅大廈倒塌一事刑事立案。

住在大廈4樓的一名女子回憶當時情況說，聽到巨大爆炸聲，目睹玻璃窗被震碎，其後更嗅到一股強烈的燒焦味。她說，「我替孩子們戴上濕布口罩，並快速幫他們穿上禦寒衣物及拿走部分文件。我們從瓦礫堆中蹣跚而出，大廈有一部分消失了」。

俄羅斯總統普丁得悉後，已指示緊急情況部部長濟尼切夫飛往事發地，並敦促衛生部長克沃爾佐娃分配資源。4架運輸機在首都莫斯科待命，準備將救援人員運往現場。車里雅賓斯克州及鄰近的巴什科爾托斯坦共和國，都派出搜索犬及心理專家協助。

(中國時報)