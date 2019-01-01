陸擬禁域外國家 在南海軍演

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中國時報
／綜合報導

東協與大陸針對南海問題在去年8月達成了「南海行為準則」（COC）的單一談判草案。據熟悉內情的人士透露，越南在草案中推動在南海禁設航空識別區、禁建人工島、禁止部署飛彈。大陸則希望排除區域外國家在南海舉行軍演。

新加坡東南亞研究所南海問題專家史托瑞（Ian Storey）向媒體表示：「展望未來，就COC條文而言，尤其是越南和大陸之間，將有一番相當激烈的交手。」

越南在COC草案中，積極納入一些禁令，包括禁建人工島、禁部署飛彈、禁設防空識別區，而這些都是大陸過去10年在做的事。越南還要求各國按照國際法，釐清海域內可航行的海上貿易路線，顯然是針對大陸的「九段線」主張而來。

這份草案證實大陸希望在COC中排除區域外國家在南海舉行軍演，並且排除外籍石油公司在南海的活動，讓南海的開發僅限由大陸和東南亞國家合作。專家預料，部分東協國家將強烈反對這兩點。

大陸總理李克強去年11月呼籲希望能在2021年之前完成COC談判，落實與推動《宣言》的目標，不過專家表示可能性不高。COC新一輪的工作會談預計今年第一季在緬甸登場。

越南外交部發言人黎氏秋恆說，有關南海行為準則的談判近來有些進展，越南希望對談判做出正面貢獻，根據國際法，特別是1982年的聯合國海洋法公約，談成一份實質且有效的行為準則。

(中國時報)

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