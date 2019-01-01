陸日經濟高層對話 傳將登場

友善列印
中國時報
／綜合報導

日本共同社引述消息人士披露，中日已就今年在陸舉行討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」啟動探討。為今年6月在大阪舉行廿國集團（G20）峰會時大陸國家主席習近平就任後首次訪日鋪路。

報導指出，「經濟高層對話」中，日方主席由外相河野太郎擔任，陸方主席是國務委員兼外交部長王毅。日方的與會人員還包括經濟再生擔當相茂木敏充、經濟產業相世耕弘成等。關於習近平今年訪日，安倍去年10月訪陸時，習近平曾親自告知稱將認真研究。鑑於日本首相安倍晉三10月訪問北京時與大陸國家主席習近平就構建「日中新時代」達成了一致，雙方將加速改善關係。

報導稱，若「經濟高層對話」能夠舉辦，將是去年4月東京對話後的第5次。陸方鑑於與美國政府的貿易摩擦激化，有意拉攏日本。大陸國務院總理李克強10月在與安倍會談後的記者會上曾表示，希望活用經濟高層對話。

報導指出，兩國政府將在該對話中磋商促進自由貿易、維持多邊貿易體制、在尖端技術領域合作。基於大陸的「一帶一路」經濟帶構想，重視對象國財政健全性的日陸在協力廠商市場的基礎設施合作預計也將成為議題。或許還會出現日方要求陸方糾正補貼國有企業、侵犯智慧財產權等「不公平貿易慣例」的一幕。

(中國時報)

陸擬禁域外國家 在南海軍演

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。