陸日經濟高層對話 傳將登場

2019年01月01日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

日本共同社引述消息人士披露，中日已就今年在陸舉行討論貿易、投資等經濟課題的部長級「經濟高層對話」啟動探討。為今年6月在大阪舉行廿國集團（G20）峰會時大陸國家主席習近平就任後首次訪日鋪路。

報導指出，「經濟高層對話」中，日方主席由外相河野太郎擔任，陸方主席是國務委員兼外交部長王毅。日方的與會人員還包括經濟再生擔當相茂木敏充、經濟產業相世耕弘成等。關於習近平今年訪日，安倍去年10月訪陸時，習近平曾親自告知稱將認真研究。鑑於日本首相安倍晉三10月訪問北京時與大陸國家主席習近平就構建「日中新時代」達成了一致，雙方將加速改善關係。

報導稱，若「經濟高層對話」能夠舉辦，將是去年4月東京對話後的第5次。陸方鑑於與美國政府的貿易摩擦激化，有意拉攏日本。大陸國務院總理李克強10月在與安倍會談後的記者會上曾表示，希望活用經濟高層對話。

報導指出，兩國政府將在該對話中磋商促進自由貿易、維持多邊貿易體制、在尖端技術領域合作。基於大陸的「一帶一路」經濟帶構想，重視對象國財政健全性的日陸在協力廠商市場的基礎設施合作預計也將成為議題。或許還會出現日方要求陸方糾正補貼國有企業、侵犯智慧財產權等「不公平貿易慣例」的一幕。

(中國時報)