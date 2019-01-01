在台越生 占東南亞第一高

越南的20位高中校長、副校長及記者們，在胡志明市教育廳專員蔡春榮的帶領下，來台進行了7天6夜的教育交流。（教育部提供）

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中國時報
／台北報導

雖然越南學生來台讀書有失蹤紀錄，不過兩邊的教育交流仍不中斷。教育部表示，目前在台灣就讀高中以下學校的越南新二代學生，將近9萬6000人，而越南來台灣在大學院校就讀學位的學生，以及就讀產學專班的越南學生總計1萬0239人，都居東南亞各國之冠。

越南新二代9.6萬人

來自越南的20位高中校長、副校長及記者們，在胡志明市教育廳專員蔡春榮的帶領下，來台進行了7天6夜的教育交流行程。在返回越南前的最後一天（2018年12月28日），教育部次長范巽綠出席歡送晚宴，為這次台越校長交流畫下圓滿句點。

此行來訪的團員包括負責全越南中南部32個省中學以下學校教育幹部培訓的胡志明市教育管理幹部學校副校長陳氏海燕及國際長黎玉石，另有前胡志明市教育廳副廳長范玉清等人。

技職教育為留學選項

范巽綠表示，台灣中小學及大專院校有相當多越南新住民第二代或是來自越南的學生，雙邊不僅是親家關係，更共同培育新住民二代，讓新二代從小學習媽媽的母語及了解越南文化，期待他們可以搭起台灣與越南合作發展的橋樑。

去年12月29日在越南交流團離台前的早餐會上，范巽綠再次表示，台灣的技職教育多元而卓越，在世界上的表現有目共睹，希望透過此次交流，讓越南學校更瞭解台灣的教育，特別是台灣的技職教育發展，與越南現階段社會、經濟發展需求相當符合。

學成可望留台就業

訪問團團長蔡春榮建議，今年初台灣教育部可將大學簡介及入學相關資訊以中文、英文及越南文製作成宣導手冊，在每年的6月份，配合越南升學輔導說明會，提供給越南中學負責生涯輔導的老師們，推薦並鼓勵學生來台就學。

去年台灣甫通過海外攬才專法，讓來台灣唸書的僑、外學生，在學成之後，經過一定的評定，能夠有機會留在台灣就業。再加上台灣獎學金、台灣華語文獎學金等，將有助於吸引越南學生到台灣來就學。

(中國時報)

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