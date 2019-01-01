港校多採學測「英文＋成績最佳3科」

香港大學校園。（簡立欣攝）

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中國時報
／專題報導
8港校2019對台招生要求

再過3周就是學測，高三學生莫不加緊備戰。2019年學測改為「5科最多採計4科」，但許多大學校系詭異地同時採計社會和自然，已有升學專家預言到時會「一團亂」；相較之下，這幾年很受菁英考生歡迎的港校，多數採計學測「英文+成績最佳3科」，對考生來說規則簡單。

2019年學測改為選考，一般來說社會組考生會放棄自然科，自然組考生會放棄社會科；不過此次國內許多頂大校系同時採計社會和自然，或是英文系篩選第一科竟是比數學成績，教師解讀為「頂大校系想要找全才學生」。

相較之下，港校「八大」（8所公立大學）對台招生規則簡單、合理且兼顧彈性，除多數採計4科且一定要採計英文，例如香港大學要求要有國英數3科及自選另1科，其中商學院對英文、數學的要求特別高，工程學院、牙醫學院、醫學院、科學學院對自然科要求較高，其他學院沒有特殊要求。

香港中文大學最明確，特地為台生列了採計科目表格（見表格）。值得一提的是最搶手的臨床醫學系5科必考，這也是港校中唯一要求採計學測5科的科系。

香港科技大學商學院則較重視數學，跨領域科系例如「生物科技及商學」、「科技及管理雙學位」較重視數學和自然科。

香港城市大學商學院重視英數，工程學院、科學學院、動物醫學院、能源和環境學院等4個學院較重視自然和數學，商學院、人文學院、創意媒體學院和法學院等4個學院文理兼收，中文和歷史科系會對國文以及英文有要求，文科對英文要求高。

香港理工大學應用科學類科系採計自然科，部分工程及環境類科系採計自然科和數學科，其他包括商業類、電腦類、設計類、工程類、服裝及紡織類、健康科技類及旅遊管理等無特殊要求。

香港教育大學要求4科中必須包括國文和英文，香港嶺南大學更僅要求「最佳4科成績（須包括英文）」。

(中國時報)

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