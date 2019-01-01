越妻來台7天 落跑返鄉判離

高雄市警方日前到魚翅樓護膚店清查越客脫團，發現在場多為已歸化我國籍的越南女子。（蕭承訓翻攝）

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中國時報
／台北報導
苗栗警分局去年底執行掃黃，查獲5名賣淫女子，其中4名為越南籍，另名為本國籍。（本報資料照片）
台越婚姻趨勢

失婚王姓男子，前年底透過婚姻仲介認識越南籍女子阮小紅，雙方很快在越南結婚並辦妥結婚登記。阮女去年5月來台後，不到一星期即落跑返回越南，毫無音訊，王男提訟訴請離婚，法院日前判准離婚。

判決指出，育有一子的王男，經由仲介認識阮小紅，兩人在前年11月在越南結婚，並在去年4月辦理戶籍登記後，阮女隨即在5月來台同住，期間相處融洽，並發生親密關係，後來阮女告知王男，越南老家漏水需要錢修理，王允諾每個月給5000元台幣，幫忙阮女給老家修房子和家用。

每月5000 家用修老宅

未料，同住7天後，阮女突然離家，不知去向，經查詢才知道阮女已搭機出境回越南，王男透過仲介找尋妻子下落，卻發現阮女的確有回到越南，但沒有回到老家，不知道跑到那裡。由於阮女失聯，也沒有再與王男聯絡，認為兩人已沒有夫妻感情，所以向法院訴請離婚。

法院傳王男母親到庭說明，王母說，阮女來到家中住了7天就無故離家出走，由於彼此語言不通，所以沒告訴她們為何要離家，也沒有說出任何不滿，並不知道阮女為什麼要回越南，事後阮女也沒有和她們聯繫。

語言不通 未返回老家

法院向移民署調閱出入境資料，證明阮女出境後並沒有再入境，且行蹤不明。法官認為，王和阮女兩人係因仲介婚姻而認識，婚前並沒有深刻的感情基礎，且阮女來台7天之後就逕自離家出走，拒絕履行夫妻同居義務，迄今毫無音訊。

由於兩人已分居半年，顯見彼此已無意維持這段婚姻，兩人徒有夫妻之名，無夫妻之實，婚姻關係破綻重大，法官認定王男所提離婚之訴，已合乎重大事由難以維持婚姻的要件，判准離婚。

(中國時報)

離婚率越來越高 治安隱憂

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