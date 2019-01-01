離婚率越來越高 治安隱憂

2019年01月01日 04:10 中國時報 蕭承訓

越南觀光團來台大舉脫團，移民署追查發現，這些旅行團係由嫁來台灣的越南籍女子安排，脫團客來台後也在越南同鄉或親友接應下藏匿。據統計，近年歸化我國籍的外籍配偶中，以越南外配4萬多人最多，但歸化後離婚率也最高，每4對就有1對，值得政府在面對移民及觀光政策時，多所關注。

越南籍阮姓女子來台7日後跑回越南，其實這類婚姻官司在法院訴訟中屢見不鮮，這類婚姻多是透過仲介牽成，建立在金錢基礎之上，或者是透過越南親友間彼此介紹，有的更是因家暴離婚後，想要留在台灣找個對象結婚有所依靠。

據統計，2008至2016年間，透過結婚取得我國籍的越南外配為4萬3540人，取得國籍之後離婚有1萬1673人，比例高達26.81％。歸化國籍後離婚者，及離婚後再與原屬國人(或與外國人)結婚梅開二度者，也都以越南最多。

內政部研究認為，歸化後1年內離婚比率由2008年1.76％降至2016年1.59％，1-2年內亦由2008年8.08％降至2015年3.82％，顯示近年加強外籍配偶婚姻輔導政策已逐漸發揮功效，離婚率已趨下降，但值得注意的是，柬埔寨外配人數雖然只有千人，歸化後離婚比例卻高達33.1％，顯然偏高。

不過，大批越南籍外配，再加上有高達2萬多的越南籍逃逸移工在台行蹤不明。警方坦言，越南人彼此間很團結、會相互照應，所以一個牽一個逃逸率高，再被安排到他處工作，尤其許多小吃店、美甲護膚店多由越南女子經營，形成新的據點。

高雄警方日前到俗稱「魚翅樓」的護膚店追查脫逃越團，發現店內共13名女服務生，其中9人是越南籍歸化我國籍，並都持有中華民國身分證，才會讓民眾誤會越南旅客藏身在該處，但這現象也凸顯這類越南店潛藏的治安隱憂。

(中國時報)