自繪生殖器 馬公高中作業惹麻煩

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中國時報
／澎湖報導

今年元旦連續假期，澎湖縣馬公高中出的功課史上最勁爆。雷姓女老師指定生物作業，要求學生們畫出自己的生殖器官形狀，學生及家長反彈，把訊息放在網路瘋傳，引發爭議。雷老師向校方表示，其目的是希望學生透過自我觀察，進一步認識、愛護自己的身體，學校決定喊卡取消此作業，弭平紛爭。

馬公高中3年級雷姓女老師，101學年度甄試獲聘教職，最初都是擔任學校行政工作，近兩年才回歸專任生物學科教師。這次元旦連假，雷老師突發奇想，指派學生回家作業畫出自己生殖器官形狀，當下在課堂上即掀起學生們一陣譁然。

男學生們興奮鼓譟，自詡「左宗棠」、「于右任」、「蔣中正」，還興致勃勃要大展身手，趁機一較長短；女同學們則瞠目結舌傻眼，當場不知所措，更羞赧地回家哭訴。

學生家長得知指此舉嚴重侵犯學生隱私權，絲毫未考慮正值青春期少男少女的情緒反應，此事也在網路上瘋傳，引爆網友討論與撻伐。

有家長質疑這是另類性騷擾，唾罵要求老師自繪畫像張貼在公布欄；但也有網友力挺老師勇敢有創意，挑戰民風保守的鄉下澎湖。

馬公高中校長黃肇國表示，連假首日即接獲學生及家長反映，經求證雷老師並溝通達成共識，決定從善如流，告知學生不必繳交這項作業。校方並轉述該位老師的回覆，指這學期生物學科章節內容恰好談到人體的構造與奧妙，過去她本人在求學時也曾接獲老師指定的相同作業。

雷老師強調，這只是生物領域中的學習過程，大可不必大驚小怪，如果引起學生及家長的不快，學生可以不必做作業，對此事造成紛擾，她也深感抱歉。

(中國時報)

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