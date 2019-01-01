越南退伍軍人圍事舞場 1個打6個

2019年01月01日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

2萬多名來台工作的越南籍逃逸移工，迄今行蹤不明，事實上，越勞逃逸問題已有多年，雖然多數逃逸是為了賺更多的錢，但有不少人逃逸時被「山老鼠」吸收或本地幫派吸引入幫，不僅替外勞舞廳圍事，甚至還從事販毒、詐騙等違法，形成國內治安黑數。

桃園地檢署檢察官多年前，花了2年偵辦桃園「13鐵衛幫」經營的外勞舞廳，販毒給外勞，導致一名印尼籍外勞吸毒猝死案，擴大追出有其它的舞廳，不只販毒給其他國家移工，還結合越南逃逸移工組成越青幫，替舞廳圍勢、販毒、報復火併。

檢察官還查出，舞廳內負責掌控移工幫派事務，都是本地幫派分子，加入越青幫的移工原本都是店裡客人，店內圍事幫派分子專挑逃逸移工組成打手集團，替店家圍事，還在舞場內向外勞舞客兜售毒品。

舞廳圍事者喜歡吸收越南逃逸移工當手下，原因就是因為越勞行事慓悍，尤其是來自北越，其中甚至有不少是曾在越南特戰部隊服役過的軍人。

有一次，一票印尼舞客在店內喧鬧，舞廳圍事帶頭的暗中交代越勞打手出面，在店內圍毆印尼舞客，越勞打手中帶頭的，就是名越南退伍軍人，手段凶殘，當場把5、6個印勞打得頭破血流。

也有詐騙集團動起歪腦筋，透過結婚來台的越南配偶，招募來台打工逃逸的越南移工，由台灣打電話回越南，行騙越南同鄉，台中警方和刑事局就曾分別破獲此詐騙集團。

警方憂心，此次脫團的越南旅客就有可能加入這些詐騙集團，從事新興犯罪，因為據移民署統計，迄今已緝回21人，其中8女是自行到案，但仍有127人行蹤不明。

(中國時報)