越生入台黑幫 南北越地盤分明

2019年01月01日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

政府10年首次開放國內大學招收越南學生，就驚爆有南部某私立科大就讀越生集體脫逃到工廠打工，甚至有女學生到小吃店色情陪酒；隨著越生來台人數日增，北市幾個知名夜市漸漸成為越生聚集點，包括竹聯、四海幫都有人專門吸收越生入幫，成了北部幫派的生力軍。

「竹聯幫仁堂弘仁會算是最早吸收越生入幫的幫派，後來四海幫也跟進收了不少人當小弟。」北市警官指出，越生起初為了避免被本地人欺侮，要找個靠山。越生和本地幫派人士接觸，最早始於大安區通化街、臨江街夜市一帶，原因在於大安區內有多所大學，大量越生進入各大學語文中心，實際目的是打工賺錢。

越生到台北，先要解決的就是低廉的住宿和容易取得的工作機會，臨江街夜市周邊低價的出租房屋，和許多方便打工的餐廳商家，吸引大批越生群聚。新來的越生投靠同鄉照應，人數漸多，形成新族群，在當地活動的幫派年輕輩兄弟經常接觸下，久而久之就結合在一起。

現在不只臨江街夜市，包括師大路、公館、寧夏路、士林等知名夜市，都有大批的越生非法打工，最有趣現象就是越生還分成南、北越，涇渭分明，互不來往，出現嚴重「族群問題」。

「南、北越相互仇視，與越戰有直接關係。」來台定居多年的越籍翻譯阿靜分析，越戰造成許多參戰的南、北越家庭傷亡，加上南越被統一後，有大批南越人被北越政府清算殺害，這個歷史仇恨，至今仍無法平復化解。

阿靜進一步解說，包括臨江街夜市、公館以及師大路夜市，主要以北越人為主，至於寧夏路以及士林夜市等，都是南越人，為了避免發生衝突，兩方越生都很有默契地禁止踏入對方地盤，形成一個檯面下的平衡。

(中國時報)