落實電纜地下化 才是上上策

2019年01月01日 01:19 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

台電為配合「南電北送」計畫，在苗栗縣設置「通霄至義和345kV電源線路」，增建電塔架設超高壓電纜線，遭通霄反高壓電塔自救會要求地下化，會長蘇連泉表示，台電未經居民同意就在住宅區及農田附近設置電纜，危害鎮民居住權益，台電則回應，9號塔2018年12月22日已停工，其餘各塔皆正常施工趕辦。

通霄反高壓電塔自救會多次北上向中央抗議、蛋洗通霄電廠表達訴求，蘇連泉指出，因通霄火力發電廠緣故，鎮內高壓電塔已非常密集，此次設置超高壓電塔，台電以重金向地主租買土地就先行動工，跋扈傲慢。

蘇連泉表示，電纜地下化是未來趨勢，鎮民並非不讓台電架設電纜，而是要求應「一次到位」，他提到，據癌症基金會公布數據指出，人體在超高壓電纜線756公尺之內，小兒白血病致癌率高達7.4倍，台電不應急著送電，只想拿促協金塞居民的嘴，落實地下化才是根本方法。

蘇連泉指出，地下化電纜埋置約2層樓深，電纜類似光纖材質，外邊包覆絕緣體，電磁輻射危險性相對降低，而高壓電纜則採鋼索材質，又與人口稠密區相近，危險性極高，自救會為配合政府能源政策，要求地下化，但台電仍有諸多托推之詞。

台電中區施工處指出，通霄地區新增35座電塔，針對居民要求1至21號鐵塔全部地下化，已調整沿南勢溪河川公地設置的1至5號鐵塔，未來改為地下化，而5至11號鐵塔則轉往山區架設，無地下化條件，11號鐵塔之後均已設置於山區。

溝通組課長楊世名表示，有關自救會要求電塔編號#8A至#11進行替代路徑評估，經初步協商共識以電塔8A至9A至9D至11替代路徑施設，惟仍需請自救會取得新塔地地主、新線下業主及梅南里里民等同意書後，據以辦理後續事宜，未完成前先由原規畫路徑送電。

(中國時報)