電磁波當鄰居 口湖居民誓死抗爭

友善列印
中國時報
／雲林報導

台電公司「台灣至澎湖161KV電纜線路工程」，可平衡台灣本島與澎湖兩端電力供需，但海底高壓電纜經過雲林縣沿海漁場、陸地高壓電纜經過學校附近與口湖鄉市區，引發漁民與鄉民的安全疑慮，堅持要求改變電纜路線，否則誓死抗爭到底。

台電公司計畫從口湖鄉台子村設置161KV海底電纜通往澎湖，口湖地區居民認為電纜經過住宅區及學校周邊，危及居民與學童健康，分別成立口湖鄉自救會與台子村自救會，屢次抗爭要求變更電纜路線，雙方至今仍沒有共識。

口湖鄉自救會會長王金印表示，根據瑞士防範電磁波暴露危險立法說明，長久暴露於超過1毫高斯，免疫力將下降、易倦且運動神經受損、白血病罹患率增加；許多實驗室報告也發現，暴露在超過2毫高斯磁場的人，罹癌風險較高。

自救會成員蘇國平說，高壓電纜線的電磁波對人體健康危害極大，堅持台電變更路線，不得經過市區主要道路，且變更路線施工前需召開公聽會，若台電強行施工，絕對會抗爭到底。

口湖鄉民蘇智勇認為，1條16萬伏特的高壓電纜線就在住家旁，產生的高強度電磁波將危及身體健康，為了家人安全，他強烈要求台電改變電纜埋設路線。

口湖鄉長林哲凌指出，為確保民眾身體健康，鄉公所才不發給路證，他建議台電提出電纜線改道計畫，或電纜線埋設深度由目前的1至2米改為5至6米，再舉行公聽會與民眾溝通。

(中國時報)

落實電纜地下化 才是上上策 回饋有感 安全無虞 才能共榮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。