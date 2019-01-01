電磁波當鄰居 口湖居民誓死抗爭

2019年01月01日 01:19 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台電公司「台灣至澎湖161KV電纜線路工程」，可平衡台灣本島與澎湖兩端電力供需，但海底高壓電纜經過雲林縣沿海漁場、陸地高壓電纜經過學校附近與口湖鄉市區，引發漁民與鄉民的安全疑慮，堅持要求改變電纜路線，否則誓死抗爭到底。

台電公司計畫從口湖鄉台子村設置161KV海底電纜通往澎湖，口湖地區居民認為電纜經過住宅區及學校周邊，危及居民與學童健康，分別成立口湖鄉自救會與台子村自救會，屢次抗爭要求變更電纜路線，雙方至今仍沒有共識。

口湖鄉自救會會長王金印表示，根據瑞士防範電磁波暴露危險立法說明，長久暴露於超過1毫高斯，免疫力將下降、易倦且運動神經受損、白血病罹患率增加；許多實驗室報告也發現，暴露在超過2毫高斯磁場的人，罹癌風險較高。

自救會成員蘇國平說，高壓電纜線的電磁波對人體健康危害極大，堅持台電變更路線，不得經過市區主要道路，且變更路線施工前需召開公聽會，若台電強行施工，絕對會抗爭到底。

口湖鄉民蘇智勇認為，1條16萬伏特的高壓電纜線就在住家旁，產生的高強度電磁波將危及身體健康，為了家人安全，他強烈要求台電改變電纜埋設路線。

口湖鄉長林哲凌指出，為確保民眾身體健康，鄉公所才不發給路證，他建議台電提出電纜線改道計畫，或電纜線埋設深度由目前的1至2米改為5至6米，再舉行公聽會與民眾溝通。

(中國時報)