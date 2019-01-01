回饋有感 安全無虞 才能共榮

2019年01月01日 01:19 中國時報 張朝欣

輸配電設施是多數民眾眼中的嫌惡設施，台電目前推動「共榮機制」，例如新北市板橋新板特區的新民變電所，變電所設於地下，1樓規畫辦公大樓與商場，藉由商業行為創造經濟力，成功讓民眾接受這種共榮模式。

但非都會區因位處偏遠且人口分散，共榮機制不一定適用，需建立一套兼顧情理與地方需求的回饋機制，並列為發電成本由全台用電者共同分擔，如此才能讓受影響的民眾獲得實際、有感的補償。

目前台電為促進電力開發，訂有「台灣電力股份有限公司促進電力開發協助金執行要點」，提撥一定營收做為地方回饋金，但對象為各縣市政府，並非直接針對受影響民眾，導致民眾感受不深，台電應考慮修改回饋方式。

以台塑六輕為例，六輕每年撥發電業回饋金給所在地雲林縣麥寮鄉民眾每人每月600元，加上與鄉公所合辦學生交通車、營養午餐、老人共餐食堂、弱勢家庭學童早餐、急難救助金等，這些福利讓民眾相當有感。

不過民眾最在意的還是安全問題，口湖鄉反電纜自救會表示台電不斷強調輸配電設施沒有安全問題，但動工10餘年僅舉辦施工說明會而非公聽會，缺乏充分溝通並提出安全證明，無法有效化解居民疑慮。

「安全」是民眾對於生命財產的基本要求，「回饋」則是對受影響民眾的實質補償，只要能做到安全無虞，再用回饋「接地氣」與地方共榮共存，相信台電在進行輸配電設施工程時，將可以把阻力化為最小。

(中國時報)