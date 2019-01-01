協助金提撥 線西鄉公所喊50％

2019年01月01日 01:19 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

離岸風電的變數除了在躉購費率爭議，埋設電纜可能引發的地方反彈更是棘手，彰化縣線西鄉公所今年初就召開「離岸風力發電計畫設置前協調會」，邀集台電和各廠商籌備處與會，並以會議紀錄發文縣府，要求電纜如設置在線西鄉內，得提撥協助金50％給公所。

經濟部能源局為解決未來埋設電纜可能引發沿岸漁業和陸上抗爭，年初研擬草案，離岸風電將依上年度總發電數乘以0.018係數總額的7成作為回饋金，縣府分配15％、公所30％、漁會55％。

線西鄉長黃浚豪說，看到草案覺得非常不合理，公所是首當其衝的第一戰線，要求對線西鄉公所的比例，得提高到50％。

線西鄉公所並在2月23日召開「離岸風力發電計畫設置前協調會」，邀集大彰化西北、東得、西南、東南離岸風力發電股份有限公司籌備處和守騰風力、海峽風電、海龍二號風電股份有限公司等，及台灣電力公司與會，彰化區漁會和彰化政府等單位均出席。

會中討論，立法院三讀通過的電業法修正案第65條已明定發電含風力發電需設置一定比例之電力開發協助金，惟提撥比例及分配原則仍待公告，公所、縣府和漁會都是開發過程中重要機關團體，未來制定協助公式前，中央應有協商會議照顧大家的權益，與會者多同意幫忙爭取。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，目前協助金的比例，中央尚未公告。線西鄉公所是表達立場，極力爭取。

(中國時報)