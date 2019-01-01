協助金提撥 線西鄉公所喊50％

友善列印
中國時報
／彰化報導

離岸風電的變數除了在躉購費率爭議，埋設電纜可能引發的地方反彈更是棘手，彰化縣線西鄉公所今年初就召開「離岸風力發電計畫設置前協調會」，邀集台電和各廠商籌備處與會，並以會議紀錄發文縣府，要求電纜如設置在線西鄉內，得提撥協助金50％給公所。

經濟部能源局為解決未來埋設電纜可能引發沿岸漁業和陸上抗爭，年初研擬草案，離岸風電將依上年度總發電數乘以0.018係數總額的7成作為回饋金，縣府分配15％、公所30％、漁會55％。

線西鄉長黃浚豪說，看到草案覺得非常不合理，公所是首當其衝的第一戰線，要求對線西鄉公所的比例，得提高到50％。

線西鄉公所並在2月23日召開「離岸風力發電計畫設置前協調會」，邀集大彰化西北、東得、西南、東南離岸風力發電股份有限公司籌備處和守騰風力、海峽風電、海龍二號風電股份有限公司等，及台灣電力公司與會，彰化區漁會和彰化政府等單位均出席。

會中討論，立法院三讀通過的電業法修正案第65條已明定發電含風力發電需設置一定比例之電力開發協助金，惟提撥比例及分配原則仍待公告，公所、縣府和漁會都是開發過程中重要機關團體，未來制定協助公式前，中央應有協商會議照顧大家的權益，與會者多同意幫忙爭取。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，目前協助金的比例，中央尚未公告。線西鄉公所是表達立場，極力爭取。

(中國時報)

回饋有感 安全無虞 才能共榮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。