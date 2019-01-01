無尾熊暖男 元旦帥氣亮相

台北市立動物園為維持無尾熊在台灣族群的遺傳多樣性，去年11月下旬，從澳洲庫倫賓野生動物保護區，引進已生育3個小貝比的雄性無尾熊「Wolverine金鋼狼」。（台北市立動物園提供）

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中國時報
／台北報導

台北市立動物園為維持無尾熊在台灣族群的遺傳多樣性，去年11月下旬，從澳洲庫倫賓野生動物保護區，引進已生育3個小貝比的雄性無尾熊「Wolverine金鋼狼」，即日起Wolverine在動物園無尾熊館和大家見面，繼續在台灣開枝散葉。

舉手投足吸引全場目光

動物園自1999年引進第一批無尾熊，拓展不同地理區域保育教育演示，往後陸續引進新個體，強化族群管理並成功繁衍許多後代。

由於要維持動物園內無尾雄族群的永續與遺傳歧異度，動物園積極與庫倫賓野生動物保護區聯繫，經漫長申請、協商與等待，4歲的Wolverine終於在去年11月29日順利抵達台北進行檢疫。

園方發言人曹先紹表示，Wolverine雖然名稱是金鋼狼，但與電影主角「金鋼狼」個性大不同，個性溫和的牠有著迷人笑容，在澳洲堪稱是無尾熊界的暖男代表，舉手投足間散發帥氣光彩，每個動作總能成為全場遊客的目光焦點。

他說，透過親近訓練，Wolverine從小就與保育員建立深厚互信關係，讓保育員能貼近觀察身體狀況，牠甚至會抓著保育員的手不讓離開，這一幕總是融化許多遊客的心。

透過健康檢查發現，Wolverine身體各項指數都很好，且擁有繁殖經驗，在澳洲已有3個後代，因此庫倫賓野生動物保護區最終決定讓Wolverine擔任此次來台的無尾熊保育大使，協助維持台北市立動物園圈養族群的遺傳多樣性。

助族群維持遺傳多樣性

由於無尾熊是獨居動物且領域性頗強，因此保育員會讓Wolverine先適應新環境，在王不見王情況下，逐漸習慣館內其他公熊散發的氣味，即日起Wolverine會在無尾熊2館和大家見面。

(中國時報)

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