收假湧車潮 國1國3北返塞爆

此外連假期間雖然又溼又冷，但大溪老街、石門水庫湧入不少遊客，老街商店「達文西瓜」業者廖春景說，連假前3天僅昨天下毛毛雨，雖然低溫，遊客也比平常假日多近2成。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
、何冠嫻／綜合報導

元旦4天連假即將結束，包括國道3號關西至大溪、苗栗大山至新竹香山，及國道1號新竹至湖口路段都出現北返壅塞車潮，國道警方建議可改走替代道路，避開塞車路段。

建議可改走替代道路

國道警方表示，國3從北上124公里的大山段到109公里的香山段，沿途會經過竹南、西濱交流道，是避開車潮的途徑，否則以北恐怕只會更塞，民眾也可提早下後龍交流道，轉西濱北上。從竹南下交流道的民眾，可選擇直接走西濱公路北上，若西濱也壅塞，則可東行進竹南、頭份市區再轉台1線或同方向縣道。

另國道3號關西至大溪北上路段，民眾可改走關西交流道下轉台3線行駛。國道1號方面，北上95公里新竹到86公里湖口路段也是必塞路段，建議可提早在新竹系統交流道切換到國3，或利用台68東西向快速道路接芎林，走台3線或上國道3號北上。

萬人赴石門水庫賞楓

此外連假期間雖然又溼又冷，但大溪老街、石門水庫湧入不少遊客，老街商店「達文西瓜」業者廖春景說，連假前3天僅昨天下毛毛雨，雖然低溫，遊客也比平常假日多近2成。此外石門水庫楓葉因為低溫轉紅，前3天平均每天都破萬人參觀。

苗栗景點眾多，遊客人潮也比周末成長近兩倍，其中最近爆紅的三灣落羽松祕境、充滿懷舊氛圍與美食的南庄老街，以及冬季旅遊必備行程的泰安溫泉區與大湖草莓園皆湧入大批遊客，絲毫不受溼冷氣候影響。

(中國時報)

無尾熊暖男 元旦帥氣亮相 看花博 台中市民有專用道了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。