收假湧車潮 國1國3北返塞爆

2019年01月01日 04:10 中國時報 徐養齡 、 賴佑維 、何冠嫻／綜合報導 、何冠嫻／綜合報導

元旦4天連假即將結束，包括國道3號關西至大溪、苗栗大山至新竹香山，及國道1號新竹至湖口路段都出現北返壅塞車潮，國道警方建議可改走替代道路，避開塞車路段。

建議可改走替代道路

國道警方表示，國3從北上124公里的大山段到109公里的香山段，沿途會經過竹南、西濱交流道，是避開車潮的途徑，否則以北恐怕只會更塞，民眾也可提早下後龍交流道，轉西濱北上。從竹南下交流道的民眾，可選擇直接走西濱公路北上，若西濱也壅塞，則可東行進竹南、頭份市區再轉台1線或同方向縣道。

另國道3號關西至大溪北上路段，民眾可改走關西交流道下轉台3線行駛。國道1號方面，北上95公里新竹到86公里湖口路段也是必塞路段，建議可提早在新竹系統交流道切換到國3，或利用台68東西向快速道路接芎林，走台3線或上國道3號北上。

萬人赴石門水庫賞楓

此外連假期間雖然又溼又冷，但大溪老街、石門水庫湧入不少遊客，老街商店「達文西瓜」業者廖春景說，連假前3天僅昨天下毛毛雨，雖然低溫，遊客也比平常假日多近2成。此外石門水庫楓葉因為低溫轉紅，前3天平均每天都破萬人參觀。

苗栗景點眾多，遊客人潮也比周末成長近兩倍，其中最近爆紅的三灣落羽松祕境、充滿懷舊氛圍與美食的南庄老街，以及冬季旅遊必備行程的泰安溫泉區與大湖草莓園皆湧入大批遊客，絲毫不受溼冷氣候影響。

(中國時報)