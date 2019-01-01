看花博 台中市民有專用道了

台中市民今起參觀花博，不用和他縣市民大排長龍！（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童，自今天元旦起只要出示身分證、健保卡、居留證、護照等可辨識的有效證件，即可免費參觀台中花博；市政府在后里、外埔園區均設置「市民專用道」，現場志工將引導與購票民眾分流。12歲以下兒童隨家長走，園區服務人員將配合協助驗證。

憑身分證 無限次免費參觀

交通局長葉昭甫說，自108年1月1日起台中市民、新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀花博；為確保入園動線順暢，園區均設置「台中市民專用通道」，中市民憑國民身分證可享無限次數免費參觀。中市新住民只要持中華民國居留證，且居留地址為台中市，也可免費參觀花博。

另全球12歲以下兒童出示民國96年以後出生的健保卡，或2007年以後出生的外國護照，同樣也可免費入園參觀。12歲以下兒童可隨家長入園，家長走一般入園通道，兒童就走一般通道；家長走市民專用通道，兒童就隨著走市民通道。

原購票通路退票 全額退費

交通局指出，自今天起花博卡原「1日免費及第2次以後半價入園優惠」停止適用，但該卡其他優惠功能不變；除可儲值於園區及各地消費使用外，並可持續享有搭乘市公車10公里免費、搭乘台鐵轉乘台中市區客運全程免費等優惠措施。

交通局表示，花博政策調整，只要屬於未使用過的有效票，108年1月31日前至原購票通路（如售票官網、ibon、全家、gomaji等）申請退票，將全額退費；超過1月31日至4月24日花博閉園前，也可持續退票，但須依規定收取一定比例手續費。

(中國時報)

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