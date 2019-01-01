北門井仔腳 送別最後夕陽

2019年01月01日 04:10 中國時報 莊曜聰 、 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南獨有跨年三部曲，從送夕陽揭開序幕，今年以「200年之約．鹽定井仔腳」為主軸，傍晚5點12分於北門井仔腳鹽田送別最後一抹夕陽；緊接著跨年晚會在台南高鐵站廣場登場，壓軸由玖壹壹開唱50分鐘一路high進2019年，最後於二寮迎接2019年第一道曙光。

燈光科技 點綴鹽田

今年恰逢鹽田200周年，活動以「200年之約．鹽定井仔腳」為主軸，現場有鹽田音樂會、LED方框藝術表演秀等，吸引許多民眾前來，可惜天公不作美，無法目睹完整落日，新科市長黃偉哲等人提前在傍晚5點12分揮手歡送2018最後一抹夕陽。

新科市長黃偉哲說，井仔腳是台灣本土最西邊一塊陸地，所以我們的夕陽最晚落下，而井仔腳鹽田今年是200周年，不僅是生日快樂，也是2018的再見，未來希望能跟雲嘉南國家風景區管理處結合，不只送夕陽，全年其他364天都創造出新的話題及景點，將在地觀光帶動起來。

現場搭配日落黃昏、文化資產與自然生態建構的氛圍，結合國立台灣交響樂團─「銅管五重奏」演奏，民眾興奮與夕陽同框；傍晚5點12分，眾人揮手歡送2018年最後一道夕陽，緊接著鹽田上演LED方框藝術表演秀，以燈光科技感點綴鹽田。

2019台南心時代跨年晚會延續過往在台南高鐵站廣場舉辦，倒數以「每個市民都可以是大明星」為主題，邀青創世代、新農人、台南之光和新住民代表等各領域市民一起上台倒數，希望讓更多人看見台南特色。

邀市民上台倒數

藝人卡司包括茄子蛋、金曲歌王謝銘祐、翁立友和蕭煌奇等，玖壹壹首度獲邀到台南擔任壓軸演出，跨年倒數結束後，將一路從元旦凌晨零時開唱50分鐘，嗨翻台南跨年夜。

(中國時報)