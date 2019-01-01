跑馬拉松昏厥 幸運撿回一命

沈男（中）從鬼門關走一回，不斷感謝當天給予協助的救護隊成員。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

甫於日前完賽的萬丹紅豆馬拉松，54歲沈姓男子在完成21K半馬賽事後，隨即昏厥倒地，現場民眾及醫護隊見狀立刻施以CPR，並轉送高雄長庚進行手術，幸運撿回一命，鬼門關走一回、並在2018年前夕辦理出院，他不斷感謝曾給予協助的救護隊成員。

有心血管疾病 事前無跡象

沈男指出，自己家族有遺傳心血管疾病，但平常喜愛慢跑，身體也沒有異狀，這次是為了帶女兒運動，父女兩一起報名萬丹紅豆馬，過程中絲毫沒有感覺不對勁，不知為何暈倒，事前也無跡象。

民眾施以CPR 轉送醫院手術

所幸一旁民眾見狀隨即施以CPR，現場救護隊抵達後立即接手，一度恢復自主心律，但送醫過程中又沒了呼吸心跳，救護車先送國軍815醫院，接著轉送高雄長庚，第一時間完成心導管手術，術後恢復正常，也趕在2018年結束前辦理出院。

當天在現場的救護隊成員特地到醫院給予祝福，沈男第一句話就說「真不好意思，跑得那麼爛」，大夥聞訊後會心一笑，他自己則笑說，當天唯一印象就是女兒從旁超越他，話鋒一轉全是滿滿感謝，感謝眼前每一位救命恩人。

當時負責救護的金鳳凰緊急救護協會祕書長盧逸洋說，這種狀況若在家裡發生後果不堪設想，真的像是從閻王手中把人搶回來，要歸功高品質的CPR施作，這就是他們不厭其煩宣導原因，也看見最美好的結果。

(中國時報)

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