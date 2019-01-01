新北升旗 森巴阿嬤也來熱舞

2019年01月01日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

將在典禮中表演的雙溪柑腳森巴阿嬤動員里內老中青三代成員。（引自長源里辦公處柑腳森巴阿嬤舞團臉書）

新北市108年元旦升旗活動今日將照常舉行，暖場節目還邀請由高齡87歲的石柯斷阿嬤領軍的雙溪柑腳森巴阿嬤跳熱舞，新北市民政局表示，考量天候狀況依舊可能降雨，提前至8點開始於市民廣場發送3000條「牽起我們的好日子」運動毛巾，升旗活動則提前至9點，由侯友宜市長在市民廣場與市民一同升旗。

民政局表示，除了原訂8點30分開始的運動毛巾發送提前至8點開始，毛巾健身操也配合升旗典禮，提前至9點10分。至於今年贈送的藍底白字毛巾，則是由2018新北市全國書法比賽青春組得主林佳圻，以行書書寫「牽起我們的好日子」。

暖場表演則是請來全台唯一警察樂隊的新北市警察樂隊、八里中東肚皮舞團、雙溪柑腳森巴阿嬤、瑞芳天上社區舞蹈團。

指導阿嬤森巴舞團的長源里長陳資郎夫人石雅渝說，其實里內跳森巴舞的阿嬤不少，但要上台表演還是會害羞心驚驚，所以今天柑腳森巴阿嬤動員了老中青三代，由高齡87歲的石柯斷阿嬤領軍，帶著目前還在就讀台北教育大學4年級的陳米樂共8位成員，不畏風雨低溫表演熱情的森巴舞。

至於「新北好農元旦市集」則維持9點鐘於市府西側一樓大廳舉行，邀請民眾一同前來市民廣場，用運動迎接新年第一天，也支持在地小農，讓2019年「動健康也吃健康」，相關活動流程也同步在民政局網站更新。網址https://www.ca.ntpc.gov.tw/jsp?id=338&parentpath=0,3。

(中國時報)