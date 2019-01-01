新北升旗 森巴阿嬤也來熱舞

新北市元旦升旗將贈送前3000位民眾「牽起我們的好日子」運動毛巾。（陳俊雄翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
將在典禮中表演的雙溪柑腳森巴阿嬤動員里內老中青三代成員。（引自長源里辦公處柑腳森巴阿嬤舞團臉書）

新北市108年元旦升旗活動今日將照常舉行，暖場節目還邀請由高齡87歲的石柯斷阿嬤領軍的雙溪柑腳森巴阿嬤跳熱舞，新北市民政局表示，考量天候狀況依舊可能降雨，提前至8點開始於市民廣場發送3000條「牽起我們的好日子」運動毛巾，升旗活動則提前至9點，由侯友宜市長在市民廣場與市民一同升旗。

民政局表示，除了原訂8點30分開始的運動毛巾發送提前至8點開始，毛巾健身操也配合升旗典禮，提前至9點10分。至於今年贈送的藍底白字毛巾，則是由2018新北市全國書法比賽青春組得主林佳圻，以行書書寫「牽起我們的好日子」。

暖場表演則是請來全台唯一警察樂隊的新北市警察樂隊、八里中東肚皮舞團、雙溪柑腳森巴阿嬤、瑞芳天上社區舞蹈團。

指導阿嬤森巴舞團的長源里長陳資郎夫人石雅渝說，其實里內跳森巴舞的阿嬤不少，但要上台表演還是會害羞心驚驚，所以今天柑腳森巴阿嬤動員了老中青三代，由高齡87歲的石柯斷阿嬤領軍，帶著目前還在就讀台北教育大學4年級的陳米樂共8位成員，不畏風雨低溫表演熱情的森巴舞。

至於「新北好農元旦市集」則維持9點鐘於市府西側一樓大廳舉行，邀請民眾一同前來市民廣場，用運動迎接新年第一天，也支持在地小農，讓2019年「動健康也吃健康」，相關活動流程也同步在民政局網站更新。網址https://www.ca.ntpc.gov.tw/jsp?id=338&parentpath=0,3。

(中國時報)

跑馬拉松昏厥 幸運撿回一命 選票補助款 頭份女市長捐弱勢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。