二林代安宮 博杯跨年拿獎金

二林鎮舊社代安宮跨年舉辦博杯比賽，刺激又十足鄉土味，大人小朋友都愛。（鐘武達攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

「博杯」跨年！二林鎮舊社代安宮為讓社區民眾不用到外地就能感受跨年的熱鬧，2018年最後1天晚上舉辦鄉土味十足的跨年晚會─「博杯」比賽，居民除博杯拿獎金、欣賞演出與品嘗美食；還與鎮長蔡詩傑一起喝咖啡、聊鎮政，倒數跨進2019年。

管委會委員謝文寬說，主祠五府千歲的代安宮，10年前完成建廟，位在二林鎮偏鄉的中西里舊二路；6年前廟務步上軌道，管委會有感不少社區民眾期盼在地能夠舉辦跨年倒數活動，經集思廣義決定開辦「博杯」比賽。

過去5年，跨年博杯比賽都吸引4、500人試手氣！參賽者連續擲3筊就有獎金200元、4筊500元，5筊1000元並進入決賽；最後勝出第1名「杯王」可獨得獎金3萬元，廟方總共提供10萬元，就是希望民眾玩得盡興。

代安宮2018─2019跨年晚會，除博杯，系列活動還有社區才藝演出與精彩的熱舞與火舞，更有近60攤的小吃餐車帶來各式各樣的美食讓大家吃個夠；主辦單位也沒忘記結合公益，邀請華山基金會擺設義賣攤位，鎮公所政風室則也把握機會現場進行食品安全宣導。

社區民眾說，即使是偏鄉小地方，如果有心做，還是可以營造出熱鬧又有趣的跨年活動；希望代安宮跨年晚會與博杯比賽，可以變成是傳統。

(中國時報)

選票補助款 頭份女市長捐弱勢 郭國文喊改革 100元入民進黨選總…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。