二林代安宮 博杯跨年拿獎金

2019年01月01日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

「博杯」跨年！二林鎮舊社代安宮為讓社區民眾不用到外地就能感受跨年的熱鬧，2018年最後1天晚上舉辦鄉土味十足的跨年晚會─「博杯」比賽，居民除博杯拿獎金、欣賞演出與品嘗美食；還與鎮長蔡詩傑一起喝咖啡、聊鎮政，倒數跨進2019年。

管委會委員謝文寬說，主祠五府千歲的代安宮，10年前完成建廟，位在二林鎮偏鄉的中西里舊二路；6年前廟務步上軌道，管委會有感不少社區民眾期盼在地能夠舉辦跨年倒數活動，經集思廣義決定開辦「博杯」比賽。

過去5年，跨年博杯比賽都吸引4、500人試手氣！參賽者連續擲3筊就有獎金200元、4筊500元，5筊1000元並進入決賽；最後勝出第1名「杯王」可獨得獎金3萬元，廟方總共提供10萬元，就是希望民眾玩得盡興。

代安宮2018─2019跨年晚會，除博杯，系列活動還有社區才藝演出與精彩的熱舞與火舞，更有近60攤的小吃餐車帶來各式各樣的美食讓大家吃個夠；主辦單位也沒忘記結合公益，邀請華山基金會擺設義賣攤位，鎮公所政風室則也把握機會現場進行食品安全宣導。

社區民眾說，即使是偏鄉小地方，如果有心做，還是可以營造出熱鬧又有趣的跨年活動；希望代安宮跨年晚會與博杯比賽，可以變成是傳統。

(中國時報)