郭國文喊改革 100元入民進黨選總統

郭國文（左）昨日發表首支競選CP，並提出改革民進黨的訴求。（莊曜聰攝）

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中國時報
／台南報導

爭取民進黨台南市第2選區立委補選提名的前勞動部政務次長郭國文，選在跨年前發表競選CF，並提出改革民進黨的主張；他認為，民進黨應該更開放、更接地氣，廣納外界意見，包括線上入黨、網路初選，甚至100元就能入黨也能選出總統候選人，擴大政治參與層面。

郭國文表示，民進黨大敗的原因不是人民放棄民進黨，最大黨也不是「討厭民進黨」，而是「改革民進黨」，必須更貼近民意基礎為人民服務，才能讓人民再次信任。

郭國文說，從這陣子投入立委補選過程中，感受到民進黨低迷氣氛，改革勢在必行，從歐洲網路原生黨「海盜黨」已在國會取得多席次的例子來看，網路聲量不再只是參考。他呼籲，不論誰當選下任黨主席，都要立刻召開臨時全代會，開放網路入黨、線上初選，降低黨費門檻，讓民進黨更貼近民意訴求。

由於民進黨原本的全民調方式就「不排藍」，因此，從網路上擴大吸納願意關心政治的新黨員，透過嶄新方式討論黨內政治，會注入新的活力，也讓人看見民進黨改革的動力。郭國文笑說，或許未來會選出像「雞排妹」這類型的中常委也說不定。

第2選區立委補選目前有3人爭取黨內提名，郭國文表示，台南民主、國家安全面臨重要時刻，改革過程中，民進黨需要的是穩健中生代，做為民意與政府間的橋梁，他責無旁貸。

(中國時報)

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