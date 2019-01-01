預藏求婚戒指 不翼而飛變悲劇

2019年01月01日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

旋轉木馬、浪漫燈飾，百年屏東公園配合2019台灣燈會妝點亮麗，33歲廖姓民眾看上此處營造的溫馨氛圍，準備戒指要向女友正式求婚，但事先埋在土裡的戒指隔日卻不翼而飛，他急著上網求助，有網友留言說，「這真是比悲傷更悲傷的事。」

從事自由業的廖男指出，原本預計在跨年前夕給交往多年的女友驚喜，因此事前將準備好的戒指放在小紙袋中，再藏在屏東公園水池旁椅子邊，沒想到隔天回到現場，戒指已經不見，怕是自己記錯位置，他把附近相同場景的椅子都找了一遍，還是沒有發現。

他苦笑著說，屏東公園近來大改造，滿滿的耶誕氣氛燈飾，原本構想先帶女友漫步其中，接著創造機會，讓她低頭尋找物品的同時，意外尋獲戒指，所有劇本在腦海中跑過好幾回，就是沒算到戒指會不見。

廖男指出，這是省吃儉用幾個月才買的，不願透過價格多少，但從語氣聽得出不捨，他也覺得，自己搞砸一件事情，至今還沒讓女友知道，也瞭解找回失物的機率微乎其微，不過還是上網向廣大網友求助。

不少網友感同身受，主動提供意見說，會不會記錯位置？又強調，怎麼沒叫朋友先看著，直言「好難忘的求婚」；也有網友打趣地說，偶像劇看太多就會變悲劇，指稱這是「比悲傷更悲傷的故事」。

(中國時報)