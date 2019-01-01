侯友宜新年願望 讓市民安居樂業

昨日跨年夜，新北市長侯友宜（右）仍馬不停蹄忙碌市政，上午先到林口三井outlet視察交通狀況，晚上再到烏來與原民朋友跨年倒數。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報報

新北市長侯友宜昨日跨年夜馬不停蹄跑市政，上午到林口三井OUTLET視察交通，媒體詢問擔任市長第一個跨年夜怎麼過？侯友宜笑著說，他要到烏來山區跟原住民一起跨年倒數，他的新年願望就是希望做好市政，讓人民安居樂業，才不會辜負人民對他的期盼。

林口三井開幕以來，每逢假日吸引大批逛街人車，為了解決交通問題，新北市交通局輔導林口三井OUTLET，針對行車動線調整、停車管理、增加公共運輸及交通管理四大面向進行改善，三井OUTLET更在賣場內首設業界第一個交通監控中心，四周廣設監視器，並與市府交通中心及林口警分局連線，第一時間掌控車流狀況並派員疏導。

昨日跨年夜，連假又逢天雨，林口三井OUTLET湧進大批逛街人車，侯友宜上午11時30分前往三井OUTLET交通監控中心視察，對於賣場業者自主管理疏導交通的規畫表示讚許。

媒體詢問侯友宜當市長的第一個跨年夜怎麼過？侯友宜說，偏鄉地區平時比較少去，剛好利用昨日跨年夜這個機會，到烏來山上與原住民朋友一起跨年、共度跨年晚會，同時也關心原住民的生活。

談到2019年新展望，侯友宜期盼每位市民都能安居樂業，明年要比今年更好，每人都能開心平安過年，對於新的一年，侯友宜強調每天都要務實工作，全力以赴完成市民內心想要的願望，把市民對他的期待做好，這就是他最大的心願。

(中國時報)

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