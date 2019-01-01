台南古蹟 3天吸財260萬

2019年01月01日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

元旦4天連假，台南各古蹟景點湧現人潮，台南市政府文化局統計元旦假期3天以來，古蹟區湧入超過5萬3000名遊客，較去年同期人數成長10％，其中，大陸觀光客人數較去年同期增加52％，4大古蹟區景點3天總收入超過260萬元。

台南文化底蘊深厚，獨樹一格的文化特質，早已型塑觀光魅力，連假期間，台南市區要道皆呈現車水馬龍，大批觀光人潮湧入，面對「厝邊」高雄在韓國瑜當選後大打觀光牌，台南觀光也絲毫不遜色。

文化局指出，今年元旦連假相較於北部溼冷，南部天氣晴朗，相對吸引許多遊客往南出遊，連假頭3天，台南市的赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城4大古蹟景點區，遊客均較去年增加，販售部收入成長更超過90％，4大古蹟區景點3天總收入逾260萬元。

此外，今年文化局推出只要150元就能玩遍4大古蹟景點、園區，不限金額還可享消費9折優惠的「古蹟漫遊券」也相當熱銷，深獲遊客好評，連假一起跑，票券就被搶購一空，文化局已決定延長販賣期間，同樣熱賣的還有成功洋芋片商品，目前也暫時缺貨，文化局正緊急加印票券及調貨因應。

此外，文化局特別在元旦假期首度邀請來自日本超熱門動畫《妖怪手錶》「吉胖喵」及本土動畫明星「小貓巴克里」，陪大小朋友同遊古蹟，果真吸引許多親子檔慕名來找台日雙貓合影。

(中國時報)