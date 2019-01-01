卑南族普悠瑪部落 歡喜迎新年

卑南族普悠瑪部落大獵祭，小朋友有樣學樣，為美國籍英語老師戴上花環。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

2018年最後1天，台東卑南族南王普悠瑪部落大獵祭也在昨天結束，族人在卑南文化遺址公園大草原設凱旋門，迎接從獵場回來的勇士，婦女為長輩戴上花環，花環越多表示地位越高，活動中並為17戶喪家除喪，揮別憂傷，與上千位族人及民眾歡喜過新年。

普悠瑪部落大獵祭系列活動昨天告一段落，在山上完成4天狩獵訓練的的青少年僅著短褲以竹子扛著行李，率先回到祭場，青壯年勇士們則以慢跑方式，護送長輩進入竹子搭設的凱旋門，婦女們夾道歡迎，並進入凱旋門為長輩獻上花環，地位高的長老，頭上和頸部掛滿花環。

長老在凱旋門內吟唱古調，接著進入喪家休息區，告訴他們「不如意已經過去了，揮別陰霾，從現在開始換上新的衣服，迎接新的一年」，隨後帶領喪家重新投入部落社交活動。

卑南族媳婦、台東縣議會議長吳秀華和卑南族立委陳瑩，也都穿美麗的傳統服飾，拿著自己編好的花環，戴在家族長輩的頭上；吳秀華說，2004年嫁給卑南族老公，部落婦女學習製作傳統米食「阿粨」及編花環都要學習，只是，手藝還不太好。而縣長饒慶鈴也到場為族人們獻上祝福。

中午儀式告一段後，族人及遊客近2000人在大草原上席地而坐，吃野餐團圓飯，歡樂的氣氛，有如過新年；下午還有成年加冠禮儀式及大會舞。

(中國時報)

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