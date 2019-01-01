徐榛蔚暢跳萬人舞 跨年嗨翻天

2019年01月01日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「太平洋觀光節」跨年活動，昨日晚上6時熱情登情，越晚越精采，洗腦神曲〈愛江山更愛美人〉餘音繞梁；演出《女力報到》爆紅的男主角羅平，帶來滿場尖叫聲；縣長徐榛蔚引領鄉親暢跳萬人廣場舞，更掀起高潮，她企盼與鄉親攜手打造花蓮成為幸福友善的觀光城市。

今年花蓮跨年活動的一大亮點是，徐榛蔚率領花蓮鄉親暢跳萬人廣場舞，她表示，廣場舞象徵著一天的開始，希望能和鄉親們共迎希望的曙光，延續花蓮幸福，讓花蓮成為幸福的、友善的、智慧的、安全的觀光大城。

最近演出《女力報到》連續劇爆紅的男主角羅平一出場，即帶來〈青蘋果樂園〉、〈你是我的花朵〉等經典歌曲，華麗造型的帥氣演出，讓現場尖叫聲不斷，鐵粉紛紛大喊：「好想嫁！」

而今年跨年網路最期待對唱組合吳蕚洋溫柔的熟男，身為花蓮觀光推廣大使的吳蕚洋則提醒大家要多喝蜂蜜檸檬，畢竟蜂蜜跟檸檬都是花蓮的特產，大家到花蓮喝上一杯，保證明年身心跟他一樣健康。

「宅男女神」阿喜穿著更是火辣爆表，姣好身材加上性感舞蹈，讓現場氣氛high到最高點，她與JR紀言愷合唱偶像劇歌曲〈愛上遊樂〉，更讓現場洋溢著濃濃幸福氣氛。

縣府觀光處長唐玉書說，跨年晚會從12月31日晚間8時起到元旦凌晨零時30分，藝人陪同觀眾倒數迎接2019年。卡司堅強的藝人包括，Bii畢書盡、黃國倫、盧學叡，以及MV在YouTube點閱破千萬的創作歌手蕭秉治（廷廷）輪番上陣，同時，超過300秒的煙火秀，璀燦了夜空，觀眾並能就近品嘗東大門夜市各種風味小吃，一飽眼福、耳福與口福，來一場極樂的感官饗宴。

(中國時報)