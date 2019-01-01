八爪章魚溜滑梯熱門 安全再補強

苗栗縣議會後方「貓裏喵親子公園」元旦假期免費開放，吸引上千人造訪。（何冠嫻攝）

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣議會後方的「貓裏喵親子公園」預計1月4日正式啟用，元旦假期搶先免費對外開放，9公尺高的八爪章魚磨石子滑梯讓不少家長、孩子直呼「好刺激！」但有不少親子攀爬滑梯間的人工草皮坡道，縣府水利處長楊明鐃昨日前往實地會勘，將增設防護設施與警告標誌。

苗栗縣政府向內政部營建署申請2700餘萬元，在縣議會後方大草坪興建「貓裏喵親子公園」，4天元旦連續假期開放民眾體驗，預計1月4日正式啟用。

園內以海洋世界為主題打造，其中最受矚目的為高約9公尺的主地標大型磨石子八爪章魚溜滑梯，另有適合3歲幼兒使用的貝殼造型溜滑梯、2座親子盪鞦韆、攀爬鋼架、共融蹺蹺板、共融轉椅、兒童戲沙區、海盜船廁所、鯨魚洗腳池、地景座椅、立體彩繪等，提供苗栗縣民休閒好去處。

開放期間吸引上千民眾體驗，八爪章魚更要排隊等候，但卻衍生許多安全問題，有親子在滑梯道間的人工草皮坡道攀爬，磨損草坪更有安全疑慮。

楊明鐃表示，開放至今人潮超乎預期，發現動線、設施等需調整修正，將在人工草坪增設保護墊與告示牌，並在周邊設置停車格，預計利用1月2、3日動工修繕，4日正式啟用。他提醒民眾不要將寵物帶進沙坑，以免影響環境衛生，並呼籲民眾共同發揮公德心，守護公園設施與環境。

(中國時報)

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