7隻稀有白額雁 台東跨年

7隻稀有冬候鳥白額雁，留在台東跨年。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

7隻稀有冬候鳥白額雁，日前在台東市郊現蹤，讓鳥友又驚又喜，入冬以來全台各地白額雁度冬群爆量出現，屏東恆春就來了30隻，可惜3隻因誤食農藥死亡，所幸到了2018年最後1天，這7隻雁都在原地，鳥友戲稱，牠們應該會留在台東跨年。

東北季風再起，眼尖的鳥友近日在台東市郊已收割的稻田上發現遠處有1群「長得不太一樣的鵝」，用望遠鏡仔細一瞧，牠們的嘴基部至額頭有一寬闊白斑，竟然是少見的冬候鳥白額雁，而且1次來7隻，直呼「撿到寶」。

鳥友說，這群白額雁在田間時而覓食、時而打盹，睡醒了就起來振翅、伸個懶腰，然後繼續吃，馬路上車輛熙來攘往，牠們也毫不在意，不過一定有1隻資深老雁負責站崗，守護雁群的安全。

鳥友表示，白額雁在中國大陸列為保育類，分布在西伯利亞、北美洲北部、歐洲、日本及黑龍江、遼寧、新疆等地，到台灣的族群較少，但是2018年來台度冬的族群卻爆量，全台估計有100多隻，為歷年之最，其中屏東恆春一口氣來了30隻，可惜有3隻因誤食禁用的劇毒農藥「加扶保」死亡。

台東入冬以來鳥況不佳，這群白額雁在2018年尾聲到台東作客，讓鳥友振奮不已，鳥友表示，這群大雁已在台東停留超過1星期，可能當地食物足夠，又較少人為干擾，希望牠們在台東平安度冬，順利北返。

(中國時報)

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