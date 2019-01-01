禁廚餘養豬 雲林擬推行政命令

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中國時報
／雲林報導

雲林縣防堵非洲豬瘟不停歇，環保局採購1000個廚餘桶分送給餐飲店家瀝乾後收集；不過，禁止廚餘養豬於環保法令恐無依據，《廢棄物清理法》僅規範是否回收，而未規範能否飼豬，環保局傾向以「防疫需求」之行政命令推動。

環保局採購1000個廚餘桶將委由20鄉鎮市公所轉發給餐飲店家，收集瀝乾的廚餘送入化製廠焚化成粉。環保局呼籲店家，每回收一小部分廚餘就瀝乾，不要裝滿桶才倒水。

雲林縣率先推動禁止廚餘養豬，由於法令目前尚未完備，具有蒸煮設備的養豬場仍然持續使用廚餘，但是都完全蒸煮至中心溫度90度、拌煮1小時使用，符合政府規範，以便阻絕非洲豬瘟於境外。

雲林縣府喊出「禁止廚餘養豬」，但環保法令並未規範廚餘不能養豬，《廢棄物清理法》第5條第6款僅規範廢棄物回收項目，亦即回收或不回收，而無規範能不能養豬，雲林縣若公告不回收廚餘，將牴觸母法。

據了解，其餘養豬大縣也樂於禁用廚餘養豬，但困難出在於法無據，廚餘若不養豬，雲林縣有3家化製廠還可焚化，其餘縣市僅屏東縣有。

據了解，環保局擬以防疫需求、避免病毒擴散為由，配合《動物傳染防治條例》，公告廚餘回收但不再利用的行政命令，已送至縣府法制室審核；環保局指出，縣府也可尋求制定自治條例為之，但恐緩不濟急。

環保局表示，非洲豬瘟影響層面甚廣，現在防疫重點是解決問題，所有障礙都要排除，所需的資源都盡量齊備。

(中國時報)

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