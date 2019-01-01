立委邱志偉 爭取抽水站設備更新

2019年01月01日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

為提升高雄市彌陀區東三及東四抽水站抽水效率，民進黨立委邱志偉日前邀集經濟部水利署、高市府水利局及彌陀區公所等單位，到彌陀會勘抽水站設施改善應急工程，經審查後原則同意於東三、東四抽水機房分別增設1台500kw發電機，所需工程經費約1560萬元新台幣，將進行更新，可望汛期發揮作用防範雨災。

水利局表示，彌陀區東三及東四抽水站運轉迄今已22年，站內抽水機組及設備老舊，抽水效率不佳。邱志偉曾協助高市府分別於民國102、104年間向經濟部水利署成功爭取經費5000餘萬元，完成「東三、東四抽水站集水箱涵」及「老舊抽水設備更新工程」，完成設備汰換及周邊排水系統改善。

日前所提報108年度擬辦應急工程中，也在邱志偉積極協助下，成功地向經濟部水利署爭取東三、東四抽水機房分別增設1台500kw發電機，目前辦理細部設計，預計108年2月開工，可望在汛期前完工，避免抽水機房因為台電停電無法啟動窘境，確保民眾生命財產安全。

邱志偉指出，彌陀地區是北高雄重要養殖漁業生產地區，對於當地水利建設他亦十分重視，彌陀文安社區一帶低窪地區水患問題，若遇豪大雨再加上滿潮，恐抽水速度不及，常造成里內多處淹水；現在抽水設備再更新，就能多一分防範，更能少一分災損，預期將可大幅改善彌陀區文安社區低窪地區積淹水。

(中國時報)