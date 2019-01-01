民進黨缺烏鴉不缺鸚鵡

2019年01月01日 04:10 中國時報 李建榮

歲末結束，新年伊始。但是內閣總辭的政治大戲卻從去年11月24日跨年到今沒有明朗結局，整個內閣陷入五日京兆局面，歹戲拖棚，行政院長賴清德的進退智慧、政治責任的擔綱、歷史定位即將做出考驗。

從李登輝總統修憲取消立法院對行政院長之同意權後，加上總統直接民選，行政院長的政治地位確不如昔，雖仍是全國最高行政首長，但是為總統擔責，政治折損率之高卻已成趨勢。從陳水扁、馬英九到蔡英文任內，行政院長平均任期之短、政治風險之大、汰換率之高，已經影響到政府施政的延續，幸虧台灣的文官政治已經步上軌道，尚能禁得起頻繁的跛腳過渡內閣出現，不致出現政治空窗。

執政黨為了應對2018九合一地方選舉，蔡總統選擇提拔有「賴神」之譽的賴清德取代林全擔任閣揆，提早將台南市長交棒。若從事後諸葛的角度，賴清德如果堅持任滿台南市長，面對這次民進黨的全面崩盤，賴神應該不至於被請下神壇，甚至將會是民進黨的救星，不管接任黨魁、行政院長，甚至被拱參選下任總統，應該都是順理成章之事。

但是一旦提早辜負選民付託，成為總統政治布局棋盤的棋子，雖是政治升官、責任加重，政治風險相對也高。

以賴清德、陳菊及林聰賢3位提早卸任地方首長，進到府院及部會，但選舉結果，執政黨在宜蘭及高雄市都輸了，國民黨在府會全面執政，林聰賢交出農委會主委職務，陳菊請辭接受慰留，但面對高雄的潰不成軍，政治顏面盡失。台南市長一職民進黨所幸還能保住，但黃偉哲勝選的票數與上屆賴清德狂贏相較，已是不可同日而語，可謂贏得驚險；而台南市議會議長的改選，再次重創賴清德、新潮流系及民進黨中央提名威信。3位民選首長提早交棒的政治結局，可謂是不如預期、護盤不利，反之任期若能做滿，反有新局擔當。這些血淋淋的政治教訓，也可讓未來民選縣市首長參考，不要輕易背棄選民承諾才是。

回頭再看賴清德的內閣總辭案，由於蔡英文總統提出慰留，讓總辭可能峰迴路轉。但是從責任政治以及政治人物無戲言角度而言，賴清德果真接受慰留，可能是政治自殺，政治聲望肯定下滑；若堅定請辭，反而可累積後續的政治揮灑空間。所謂上台靠機會，下台靠智慧，賴清德該考慮的下台身影，重於為蔡總統繼續分挑政治重擔。

這次民進黨主席的補選，陷入保皇黨與否的爭辯。但不以人廢言，慘敗崩盤的民進黨是需要多些烏鴉、啄木鳥，而非口喊團結勝於一切的鸚鵡。游盈隆指出兩次地方選舉結果的內閣總辭比較，民進黨已經被國民黨比下去，這是實情，民進黨的有識之士應該公開承認，推動內閣總辭，才是大破大立，總統與立委選舉才有轉危為安與再戰的可能，這也是賴清德請辭的初衷。

否則因循苟且，實現「慰留」大戲，既傷了賴清德政治誠信，又糟蹋了蘇貞昌，只為成全確保蔡英文的總統參賽權，「討厭民進黨」的續集可能會繼續上演，這將是國民黨翻身及柯文哲更上層樓的大好機會。（作者為資深媒體人）

(中國時報)