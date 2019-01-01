2019年01月01日 04:10 中國時報 劉順達

從2018年1月1日北韓國務委員長金正恩的一篇新年詞起始的兩韓關係改善考卷，至12月26日兩韓在開城板門店站舉行的「鐵公路動工式」期末考為止，交出1年的兩韓亮麗成績單。

回顧這1年，無論是南韓總統文在寅或金正恩不僅都成了國際舞台上的焦點人物，並且創造了兩韓在歷史上從未有過的交流與合作，進而改變東北亞和世界局勢，功不可沒。自2月平昌冬運起，兩韓特使互訪、中朝「習金會」、南北「文金會」、美朝「川金會」等順利展開，無一不是改變歷史性的鏡頭，受到國際關注。

這些成果當然是由文在寅和金正恩的堅定統一意志促成。兩人一致關切的是韓民族的統一問題，認為兩韓的矛盾起源於分裂，因此，不解除分裂即達成統一的話，就永遠無法解決兩韓的矛盾與糾葛。

尤其，韓國人心中深刻烙印的歷史教訓是泉源。韓國人愛讀《三國演義》，知道書中所說的「合久必分、分久必合」歷史發展周期。兩韓分裂分治近70年歲月，其間無論是南韓或北韓歷任政權，共同的認知是：分裂太「久」，「合」的時候到了。

歷史機會不可失。在朝鮮半島問題上，文在寅與金正恩認為，不應再受美國等周邊強國的左右，應由韓民族自行解決。因此，今後文在寅和金正恩會繼續攜手賣力演出「朝鮮半島和平進程」，邁向「統一不歸路」。

文在寅知道金正恩的需求是什麼。自金正恩於2011年掌權以來，北韓迎接「4N時代」：新時代、新網路、新消費及新認知，完全不同於上一代的新世紀。金正恩一上台就跟北韓人民保證「不再勒緊褲帶」過著貧窮生活，放棄核武走向發展經濟之路。

由以上變局不難預測2019年的兩韓關係發展：第一、金正恩不會放棄舉行第2次「川金會」。金正恩一方面需要發展北韓經濟的穩定環境，另一方面要與川普保持互信關係，讓川普以「北韓不再核試或射擊飛彈」為由繼續愛他。

第二、川普越來越依賴文在寅的仲介角色。文在寅告訴川普，南韓協助北韓開發經濟，改善北韓人民生活，就是企圖引導金正恩邁向朝鮮半島和平與繁榮之途，因此，希望美國和聯合國安理會適時解除制裁。如果光要求北韓棄核，金正恩不會答應。

第三、國際社會對金正恩的棄核殷切。

自從今年1月金正恩發表新年致詞，表示放棄「經濟和核武並進政策」，全力關注經濟建設，一切以北韓人民的民生問題出發以來，國際關注金正恩不再視察軍事設施，讓世人看到金正恩的變化。

金正恩的意志與勇氣，值得小英參考。

（作者為南韓昌信大學榮譽教授）

(中國時報)