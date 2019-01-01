美國優先下的弱肉強食

2019年01月01日 04:10 中國時報 陳奕璇

川普宣布撤軍敘利亞並，也有意從阿富汗撤軍，之後川普前往伊拉克進行勞軍，川普表示將以伊拉克作為打擊伊斯蘭國的根據地。川普無預警從敘利亞撤軍，美國國防部長馬提斯辭職，代表美國對外軍事戰略出現矛盾。同時，美國對外關係主席哈斯強調，假若川普撤軍敘利亞，美國等同放棄作為維持中東秩序槓桿軸。因此，川普從來就不在意中東秩序的變化，只在意美國在大國競爭中是否占上風。

首先，敘利亞從來就不是美國中東軍事利益的核心。川普不關心阿拉伯之春的發展情勢，外加上川普雖曾下令年初時發動戰斧攻擊敘利亞，但重點不是在阿薩德政府而是要打擊背後支持力量俄羅斯與伊朗。美國歷年將俄羅斯、伊朗跟中國大陸同列為競爭對手，同時，俄羅斯、伊朗與美國在中東地區競爭，提供武器給敘利亞政府軍，美國對敘利亞的攻擊則是要打擊這兩國。然而唯一因美國介入敘利亞戰爭而稍微可以喘息的是庫德族，庫德族長年受到阿薩德政府非人道壓迫，同時土耳其視庫德族「人民保衛軍」為眼中釘，美軍的介入使得庫德族生存獲得保障。但美國撤軍敘利亞只是反映出川普將維護人道精神作為增強美國利益的工具。

敘利亞除了是美國與俄羅斯、伊朗大國角力的地區外，更重要的是過去美國也將敘利亞作為反伊斯蘭國部分根據地。庫德族「人民保衛軍」當初是美國對抗伊斯蘭國側翼團體，同時，也是對抗阿薩德政權主要幫手。但川普今年將訪問土耳其，撤軍敘利亞無非是送上訪問土耳其大禮。美國現今即便撤軍敘利亞，隨即訪問伊拉克，顯示美國反恐力量並未結束只是轉移重心。伊拉克境內的庫德族希望獨立建國，川普反倒不願再涉入伊拉克、土耳其之間對庫德族的複雜問題。因此，川普撤軍只是不再介入庫德族與伊拉克、土耳其的紛爭，「美國優先」在中東區域競爭依舊色彩鮮明。

美國在歷經911恐怖攻擊之後出兵阿富汗，並且多年後介入敘利亞內戰，某種程度上影響了中東世界的秩序。美國曾經希望能穩定阿富汗的國內秩序，但現今中國一帶一路以阿富汗作為中亞核心樞紐，俄羅斯過去支持阿富汗政權，中國一帶一路與俄羅斯在中亞形成路線競爭，美國假若此時有意從阿富汗撤兵也可使中俄嫌隙加深。此外，敘利亞內戰情勢雖含蓋著恐怖主義的問題，但更多是大國競爭。川普雖然是外交戰略的門外漢，但骨子裡以國家利益為思考模式，卻也真實反映出大國應對小國的態度是輕心隨意。國際社會本就是弱肉強食，即便秩序失衡只要不危害到美國利益，無論再大的問題終究會被「利益」所掩蓋，這樣的川普，台灣又能相信他幾分？（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)