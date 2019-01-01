社論－經濟困局更惡化 翻轉關鍵在兩岸

2019年01月01日 04:10 中國時報 主筆室

前言：2018年第3季起全球經濟出現逆轉、中美貿易戰升級新冷戰、兩岸關係持續惡化，九合一選舉捲起「韓流」，民進黨執政受到重挫，都將深刻影響台灣2019年走向，並決定2020大選結果。2019年堪稱台灣關鍵年或「再思考年」，本報將就2019年台灣面對的幾個關鍵問題，逐一解讀評論，盼引領社會凝聚智慧。

2019年，就樂觀面而言，全球貿易成長雖受挫，但過去幾年AI人工智慧、自動車駕駛、3D列印、區塊鏈技術、5G、智聯網、大數據等新科技快速發展，令人期待新的一年全球經濟會有更上層樓的表現，台灣身為全球生產鏈重要一環，也能搭上新科技列車順勢奮起。

然而，現實經常無法如願。在美中貿易戰陰影下，國際貨幣基金（IMF）去年10月發布的景氣預期，已將4月對今年（2019）全球成長率3.9%的預期下調了0.2%，剩下3.7%。其中，對美國成長預測從2.7%下調到2.5%，對中國大陸也從6.4%下調為6.2%。有趣的是，該機構對台灣的預測卻提高了，將台灣2018年成長由1.9%顯著提升到2.7%，2019年成長也從2.0%提升到2.4%，主要認為台灣會在兩強貿易戰中獲得部分轉單。

但樂觀的預測已經被惡化的第3季表現拖累：台灣經濟研究院估計去年只有2.6%，今年更只有2.2%，因受到主要國家央行緊縮政策速度變快，部分國家可能出現金融市場動盪，不利台灣經濟表現，甚至可能陷入「保2」。央行也將原先對今年預測的2.5%下調為2.3%，表示將採適當寬鬆貨幣政策支撐可能下滑的景氣。耶誕節後國發會景氣燈號雖保住了黃藍燈，但距離不景氣的藍燈僅有1分之差，顯示成長動能正在消退，並提醒政府積極優化投資環境以吸引資金投資。

景氣預測雖對今年景氣發出不太樂觀的訊號，但基本上都還是以原有的經濟數據作為推估基礎，並未考量美中台三角政治關係未來可能的變化。若將政治關係變化納入考量，情況有可能更加悲觀。前國安會祕書長蘇起在一場學術研討會中提醒，美中台三方關係的內部6因素中，有4個因素處於出問題的狀態，包括：美國內政、台灣內部、兩岸關係、美中關係，這是過去未發生過的現象。恰逢2020總統換屆的選舉年，若蔡政府在局勢不利下為勝選而「親美遠中」，選舉會變得超級激烈；他希望台灣人民要理性務實，不要介入大國競爭「被打牌」，以免經濟受到衝擊。

和上述觀點更具體呼應的，是本報日前和中華戰略暨兵棋研究協會合作進行的「兩岸2019」兵棋推演。在這場兵推中，假設美中對峙加劇、美國打台灣牌、台灣被迫陷入「親美」或「親中」的選擇，則對台灣會有何影響。專家都認為，美國會將關稅貿易戰升級到其他產業領域，大陸也會對美國在陸企業家所有行動。在兩強衝突加劇下，會造成台商加速撤離大陸，台灣必須對台商回流做好準備，包括解決「五缺」問題、提供回流誘因。其次，美國可能打「台灣牌」，包括通過一些友台法案、由國會議長率團來訪並出席研討會、邀請美國國務院高層參加美國商會年末活動並視察AIT新館業務，甚至提升美台軍事互動或軍艦停港宣示支持台灣等。

陸方可能因此對台發動各種反制，包括提升兩岸城市互動層級測試中央政府、發動各種網路戰等「準戰爭」行為、挖走僅餘的邦交國、繼續以優惠吸引台灣優秀人才。在美中對峙下，台灣勢必面臨「選邊站」的困境，但台灣並無選邊的條件，一旦明顯靠向某方，就可能引發另一邊的報復，進而傷及台灣的經濟。

另一個挑戰是《跨太平洋夥伴全面進步協定》的生效，這個新經濟圈共11國加入，擁有逾5億人口、GDP占全球13%，涵蓋日本及台灣主要貿易競爭對手。台灣卻無緣加入，不但出口將承擔較重關稅，也無從享受進口關稅優惠，國內消費成本將高於成員國，對經濟與消費都會有不利影響。

今年的經濟困局可能更甚於過去幾年，若未能處理好美中台三邊關係，尤其大陸關係，經濟可能更為不利，2019年台灣需要翻轉。

(中國時報)