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中國時報
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台北威斯汀六福皇宮五星主廚在歲末年終犯下銀行搶案，警方迅速破案值得肯定，但一個有美好未來的年輕人為何會鋌而走險，除其個人嗜賭犯錯因素外，也透露整個社會大環境確實出了問題。

六福皇宮在台北屹立20年，曾是全台唯一威斯汀品牌，卻承受不了房租壓力熄燈，更沒想到會因主廚犯案登上社會新聞版面，儘管業者聲明主廚已安排至其他品牌任職，失業並非造成犯案原因，但這幾年觀光產業變「慘業」是不爭事實，對國內經濟造成負面衝擊。

去年至少7家飯店旗下資產遭到法拍，地點包括台中、南投、嘉義、高雄、屏東、台東及宜蘭等地，除了「陸客不來」，新南向政策雖然來了許多東南亞和南韓觀光客，今年觀光客來台數達1100萬，但多住商務旅館、民宿，加上消費力不及陸客，對旅宿業僅是杯水車薪。

當韓國瑜喊出高雄又老又窮、翻轉高雄，要讓人進得來、貨出得去，這股「韓流」讓韓國瑜當選高雄市長，如此效應顯現在這幾天連續假期中，高雄市飯店出現一房難求的好光景，夜市人潮洶湧，許多人喊是韓國瑜擦亮高雄這顆珍珠。

其實韓國瑜的道理很簡單，因為九合一選舉中，最重要的聲音就是「人民要過好日子」，民眾透過選票壓倒了意識形態、政黨對抗及悲情牌等。換言之，就是要拚經濟。

不過，選後迄今看到敗選的執政黨身陷內部派系鬥爭漩渦，持續利用轉型正義進行假面獨裁，觀宏專案越南團大舉落跑，更凸顯新的國安危機。

台灣沒有分裂的本錢，新的一年將面臨2020總統大選挑戰，期許所有執政者和政黨都能記取這次九合一大選人民發出的聲音，少點選舉的權謀，政策上多點振興經濟作為，才能讓人民過好日子。

(中國時報)

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