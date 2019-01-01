綠白合詐胡 vs. 藍相公

2019年01月01日 04:10 中國時報 張景為

2019新年伊始，台灣政壇與社會跟著聚焦2020總統大選，在各種議論與揣測中，又有兩個懸念最受矚目：一個是氣勢翻轉的國民黨最後會推出何人？另一個是行情看跌的民進黨，以及民調長紅的柯文哲，究竟會不會出現「綠白合」？

這兩個問題的答案看似呼之欲出，卻潛藏不少變數。套用韓國瑜最近帶動流行的「麻將政治學」做比喻，如果說，藍營有意參選的四大天王剛好湊成一桌麻將，其中有個人是胡不了牌的「相公」，那麼「綠白合」一旦出現了，應該就是個「詐胡」！

藍相公是誰，之前已多有議論，在此先談綠白合為什麼是詐胡。綠白若搭檔，肯定是柯當正、綠為副，因為柯若配為副，就沒有搭檔的意義與必要性了。而目前民進黨誰會出線還不確定，如果是賴清德出線，就不可能屈居為副；亦即只有蔡英文才可能搭配柯，但堂堂執政黨、號稱本土最大黨，竟然要去搭配無黨的柯文哲，可以想見黨內風暴反彈會多強，社會議論批判會多大。

再退一步看，即使不管是配柯或柯來配，「綠白合」本身就是一個荒謬且背離時勢的組合。首先，有人建議柯為總統、民進黨可有副總統與行政院長，如此搭配無敵，國民黨必敗。但試問這個「交易」，柯真是民進黨與其支持者認為最適合領導台灣、實現其「台灣價值」的人選嗎？還是只是為了擊敗藍營、鞏固泛綠政經利益而合？面對台灣去政黨化、去意識形態化、理性務實的新政治浪潮，根本反其道而思考的這種綠白配，若不是政治分贓，那什麼才是分贓？

其次，2020大選必成重中之重的議題，絕對是兩岸關係與政策路線。請問兩岸政策是柯聽綠，還是綠聽柯的？柯之前只說了「兩岸一家親」，民進黨就已經受不了，接下來準備好聽柯更前進的理念了嗎？相對地，如果是柯聽綠的，試問柯做了這樣的總統，又有什麼意思？再退一步看，民進黨若接受了柯的兩岸主張，正面看是民進黨大轉型，相對看，就是民進黨大出走。

最後，千萬不要忘了2004年連宋配的先盛後衰，當時泛藍好不容易湊成這對夢幻組合，一開始民調完全壓倒陳水扁，但隨著時勢演變、泛藍內在矛盾加劇與兩顆子彈之變，終歸飲恨敗北。知昔鑒今，之所以稱為詐胡，就是說「綠白合」嚴重缺乏正當性與可行性，其實胡不了牌，即使詐胡了，也會害了台灣。

回到國民黨這裡，回想上一屆被點名該出戰的好漢們，個個瞻前顧後，畏縮不前，如今拜韓流之賜，趁著藍軍大勝之勢，竟變得躍躍欲試、紛紛請纓上陣，前後對比，真不知今夕何夕，何其諷刺！當然，往者已矣，來者非追不可，把握時機，至少必須做到兩點：一是要對當初使泛藍支持者期待破滅、如今為何積極挺進的言行，起碼給個說法；二是對全台民意，必須清楚坦率地提出對未來的主張和解決之道。

藍軍不必擔心太陽過多、相公攪局，照正道走，民意自然會射日；綠營與白色力量也不要玩權謀、耍花招，該選則選，不進則藏，為台灣謀真正的大福大利。

(中國時報)