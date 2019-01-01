我們要能處理兩岸的總統

2019年01月01日 04:10 中國時報 周錫瑋

中華民國不缺總統候選人，但是我們缺一個開創盛世、疼惜人民的總統。現在大家都在爭提名，卻沒有理念政策、也不了解民間疾苦。

蔡英文政府執政失敗，徹底失能，讓中華民國陷入空前的危機。下一屆總統有四個不能：一、不能再挑撥族群、階級、政黨，不能再分化同胞、製造對立、製造仇恨。二、不能再裝文青、裝精英、裝著自己高高在上，指責人民都跟不上你。三、不能再踐踏專業，外交、教育、能源、經濟發展、賣魚賣菜。總統不懂，就不要裝懂，樣樣想下指導旗。四、不能再有宮廷政治、不能再想著萬民擁戴。

下一屆總統有五個必須：必須啟動兩岸談判、必須帶動經濟發展、必須領導國際競合、必須革除官僚習氣、必須修改落伍法令。領導人需要大破大立，掃除陳舊的觀念，引導社會進行大反省、大解放、大改革。

一、大反省：朝野政黨必須徹底反省，國民黨為什麼贏，民進黨為什麼輸。選後1個月了，兩黨都沒有想清楚。人民要賺錢、要過好日子。肚子餓了，談民主、談改革，都是空話。兩黨都得面對一個根本問題，台灣要發展經濟，就繞不過兩岸關係。民進黨更須思考，台獨真的是不能討論的神主牌嗎？國民黨也須思考：九二共識還能有進化版嗎？不想清楚，怎麼跟大陸對等談判？

二、大解放：思想不解放，推動的政策都窒礙難行。非核家園根本做不到，民進黨真要緊抱著不放嗎？國民黨的以核養綠是對策嗎？如何能讓工廠不缺電，老百姓又不擔心得肺癌？各政黨有對策嗎？

三、大改革：最近大陸在紀念改革開放40周年，前20年，台灣的資本幫助大陸；後20年，大陸的市場幫助台灣。20年來，台灣薪資沒有增加，南韓都突破3萬美元了。未來20年如果不再經濟、產業、教育翻天覆地的大改革，台灣就要被淘汰了。兩岸從合作到對立，對台灣一點好處也沒有。這次九合一選舉，民意已經再清楚不過：不要藍綠惡鬥、兩岸要交流。人民要的就是繁榮進步，賺錢、吃飯、好好生活。

台灣要賺錢，就繞不過兩岸關係，台灣內部要先討論清楚，底牌在哪裡？大陸也要想清楚，台灣在你家門口，放了也飛不遠，但是台灣跟港、澳又不同，逼急了，對誰都不好。

如果不能在兩岸間求取平衡、共榮互利，卻讓台灣人民擔驚受怕，無法過上好日子，這種人肯定沒有能力擔任台灣的領導人。蔡英文、賴清德能嗎？吳敦義、朱立倫能嗎？（作者為前台北縣長）

(中國時報)