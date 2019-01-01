2019年01月01日 04:10 中國時報 吳昆財

當今的台灣，從文化、歷史與國族的角度思考，必須在中學重收拾舊山河，立刻恢復中國歷史教育，已到了刻不容緩的地步。

我的朋友某日騎機車欲載其女返家，途中遇一尊騎馬帶槍、英姿雄發的銅像，銅像下寫著：「精忠報國」。吾友問其女，此為何人？其女目前已讀高三，答回：「可能是張飛！」吾友聞後，立馬調頭再回原處，再問何人？其女此時望見碑文開頭寫著〈岳武穆王記〉，方若有所悟說：「應該是岳飛！」

去中國化的故事在眼下的台灣正在蔓延，不會結束。上述把張飛當作岳飛的故事，尚且處於國高中仍有中國史的教育，倘若未來「去中國化」後的107年東亞史課綱果真遂行，其結局更是不堪聞問。我們想像一個情境，現在16歲以上的台灣民眾，當被問及「中國史」3個字時，腦中不約而同的必然浮現：黃帝唐堯虞舜夏商周…。這可謂是幾個世代的台灣人對中國歷史與文化的共同記憶，也是彼此對中國的共同交集。

可是假如按照國教院新制定的東亞史課綱，對未來台灣學生進行歷史教育，30年之後當我們再詢問後代子孫，何謂「中國史」？他們的答案將是：「我不知什麼是中國史，我只知東亞史而已。」這種情況較之於現在的許多學子，已經無法分辨蔣中正與蔣介石的差異更為不堪。對中國文化的認同與否，雖是一種危機，但如果連中國史究竟為何物皆茫然不知，恐怕才會導致台灣的萬劫不復。

台灣從1990年代中期，把原本在大專院校中必修的中國通史、中國現代史和國父思想等課程正式廢除。1995年大學聯考廢考三民主義，2006年三民主義課更名為「公民與社會」，屬於《中華民國憲法》根本思想淵源，從此斷絕在學子們的記憶裡。時至今日，當綠營掌握中央政權，一意孤行，廢除超過60年、在中學裡的中國史教育，甚至想連根拔除「中國史」3個字。而如果台灣人認為綠營去中國化僅止於教育上，那就太小看他們了。

中華文化是讓台灣人民永續發展的命脈，我們絕不能再袖手旁觀，任人踐踏。歷史就是文化，文化就是生活。選擇何種歷史教育，就是選擇何種文化；選擇何種文化的論述，就是選擇未來生活。我們絕不能選擇生活在一個沒有中華文化與歷史的國度裡，隨處飄零在東亞圈。

當興亡繼絕之際，且讓咱們這一代人努力奮鬥，共同譜寫一段捍衛中國史教育的歷史吧！因為這絕不是哪個人的事，而是全體台灣人民的共同責任。後代子孫回顧時，也必然把這段奮鬥的過程寫入歷史裡。為了讓台灣的未來永續發展，大家齊心恢復中國史教育吧！（作者為國立嘉義大學應用歷史系教授）

(中國時報)