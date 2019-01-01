2019年01月01日 04:10 中國時報 潘罡

假新聞現象越演越烈，儼然成為全球政府當下最頭痛的課題之一。最近法國國防部、外交部旗下的戰略規畫與研究機構連袂發表一本厚達200頁的報告，針對上述現象，除建議採用「資訊操弄」來定義所有明顯存有惡意的失真訊息，也洋洋灑灑提出50項建議對策。

這本報告立場乍看審慎，參與撰稿的專家特別註明，該報告僅為執筆者個人看法，不代表法國政府立場。他們也強調，政府處理這項議題力道要拿捏得宜，防堵假訊息的主要防線仍要仰賴公民社會，包括他們採用「資訊操弄」作為研究主題，就是因為「假新聞」、「假訊息」定義模糊並有嚴重副作用。

比如他們承認政客最愛用「假新聞」來詆毀不利的媒體報導，進而導致民粹並危及言論自由。他們主張政府最該處理的對象是「資訊操弄」，尤其是那些懷有政治目的、蓄意誤導大眾的訊息傳播。但這本報告問世後，卻引發強烈質疑。執筆者宣稱把研究重心放在某些國家針對他國所發動的操弄，因為這種操弄會嚴重威脅民主政治，卻巧妙地規避一項重大問題：數不清事實均印證，所有國家執政者同樣會對國民操弄訊息。

最妙的是，該報告也坦承有上述問題，並分析執政者主要目的就是強化並鞏固自身權力。這樣的搞法無疑也會威脅民主政治，而且舉世皆然，但該報告卻只把矛頭對準俄、中、菲律賓等外國，認為那是這些國家的人權問題，彷彿西方國家都是清白的。

單以台灣為例，日前所謂「促進轉型正義委員會」公告兩批除罪的政治犯名單，合計2775人。民進黨政府只揭露片面資訊，卻沒有對台灣民眾說明：這些名單當中有409人名字刻在大陸北京西山的「無名英雄廣場」牆上，是中共自己認證的「共諜」。中共官方媒體早已證實，1949年前後中共合計派遣1500多名特工進入台灣，目前有名可考者846人，均列入中共「烈士」名冊。

換句話說，促轉會所作所為顯然構成「資訊操弄」，目的就是製造並強化台灣民眾對國民政府的敵意，以利民進黨繼續掌握政權。這樣一個主要由不具法學專業人士所組成，不循正常法治程序的機構，對民主制度所造成的傷害，難道會低於民進黨不斷宣稱的「中共網軍」？

法國提出的報告避談歐美等民主政府同樣會犯的罪惡，卻把假新聞現象聚焦到俄、中、伊朗等頭上，暴露出西方至上的傲慢，形同進行了另類「資訊操弄」，使得研究立場與成果出現嚴重瑕疵，著實令人遺憾。（作者為北京大學藝術學院博士）

(中國時報)