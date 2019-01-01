自比音樂工頭 慕提忠於原譜

77歲「硬漢指揮」慕提將帶著「北美五大」之一的芝加哥交響樂團訪台，舉行兩場音樂會。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

「拿坡里熱血硬漢」芝加哥交響樂團音樂總監慕提，是20世紀至今僅存的指揮大師之一，再過兩周他將親率芝加哥交響樂團訪台，帶來芝加哥經典之音。

比起許多年輕指揮身兼數職，78歲的慕提顯然作風老派，一次只擔任一個樂團的音樂總監，「芝加哥交響樂團是我最後一個擔任音樂總監的交響樂團，我會是個盡忠職守的工頭，忠於原譜，忠於音樂。」

身為義大利人 以芝加哥為榮

慕提說他雖然是義大利人，「但我以芝加哥這座城市為榮，我也愛芝加哥交響樂團。」慕提表示，過去大家總說芝加哥交響樂團的銅管非常有名，但他認為現在的芝加哥交響樂團銅管與弦樂兩個部分都很平衡，銅管聲部仍然很棒，「但我們有夢幻般的弦樂和夢幻般的木管樂段，更不要忘記我們有精準的打擊樂和定音鼓。」慕提說，「這就是一個充滿歌唱性的樂團。」

慕提出生於義大利，1967年慕提在米蘭康泰利指揮大賽獲得首獎，開始指揮生涯，受指揮卡拉揚邀請，1971年首度登上薩爾茲堡音樂節的舞台，與維也納愛樂開始長期合作。之後陸續擔任費城管弦樂團、史卡拉歌劇院等音樂總監，2008年正式成為芝加哥交響樂團音樂總監至今，他的名字也經常在世紀名盤中出現，成績斐然。

堅持原汁原味 音符都有意義

幕提堅持照譜演奏，其來有自，「我不希望演奏音樂或是歌手們因為他們自己的目的而改變文本。舉例如果威爾第寫了半個音符而不是四分音符，那麼總會有一個戲劇性的原因與這些詞有關。這與數學精確度無關。」

慕提說，現在年歲漸長，「可以確定的是，距離我放下指揮棒的那一天越來越近了，但現在我只想要跟芝加哥交響樂團一起創造未來。」芝加哥交響樂團這幾年屹立不搖，慕提是定心丸，他上任後樂季套票購買率大幅提升，票房收入攀高，甚至掀起募款浪潮。

慕提說，他對音樂非常「誠實」，「我從未將音樂用於藝術以外的目的，我深信這是人們會評量我的唯一標準，就像托斯卡尼尼或卡拉揚這樣偉大的指揮家。」

指揮大師慕提與芝加哥交響樂團音樂會將於1月19日、20日舉行兩場，19日將帶來布拉姆斯《c小調第一號交響曲》與《D大調第二號交響曲》，20日將演出柴可夫斯基《e小調第五號交響曲》以及林姆斯基-高沙可夫的《天方夜譚》。

(中國時報)

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