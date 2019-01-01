建立團員自信 水藍訓練有一套

國立台灣交響樂團團長劉玄詠（右）和新上任的首席客席指揮水藍將聯手提升國台交水準。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

歷經團員投票等過程，大陸旅居丹麥指揮名家水藍今(1)日起上任國立台灣交響樂團首席客席指揮。15年前首度與國台交合作，水藍表示他與團員相處多年，已有互信基礎，這也是他揮別22年新加坡交響樂團音樂總監後第一個接受的音樂職務。

水藍說，他第一次接觸樂團至今，「國台交有一種精神始終沒有改變，那就是希望把音樂做好，他們願意盡最大的努力去要求自己，這讓我很感動。」

水藍1957年生於杭州，原本學的是小提琴，18歲那年因為手傷，只好轉而主修作曲。受到恩師、北京中央音樂學院教授徐新慧眼，水藍從上海音樂學院轉至徐新及黃飛立兩人門下，走上指揮之路。

水藍1986年首次登台指揮中央愛樂管弦樂團演出後，隨即被指派為北京交響樂團指揮。同年赴美國深造，隔年在第37屆貝桑松指揮大賽獲得首獎。他在美國曾親自指揮巨擘伯恩斯坦，也擔任過賈維指揮的底特律交響樂團與庫特馬舒在紐約愛樂時期的助理指揮。

水藍最讓古典樂壇驚豔的就是他打造樂團的魔力，他在任時將新加坡交響樂團的地位從一個名不見經傳的城市樂團提升為亞洲重要交響樂團之一，也被《美國唱片指南》盛讚他為「帶領樂團晉升為世界級的指揮大師。」成就有目共睹。

國台交團長劉玄詠表示，國台交是台灣歷史最悠久的交響樂團，一開始是以社會推廣音樂教育為主，近年來樂團朝專業化方向發展，持續需要音樂上的靈魂人物來帶領樂團更上層樓，「我不否認樂團因為位於霧峰，即使演奏的非常好，也會對自己沒自信，這麼多年觀察下來，水藍的確有一種力量可以鼓舞團員，與團員一起完成一場場演出，非常期待大師能夠帶領國台交，再創新局。」

(中國時報)

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