鐵獅戀國樂 台上台下一起瘋

娛樂咖澎恰恰、許效舜與北市國跨界合作演出「鐵獅戀國樂」，讓年輕團員有更多發揮空間。 （北市國提供）

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中國時報
／台北報導

解放千年拘謹國樂，台北市立國樂團將與澎恰恰、許效舜這兩位台灣娛樂界大腕合作，推出「鐵獅戀國樂」，透過詼諧的口白，劇情與演奏方式，讓國樂特有的音樂線條更加年輕化，讓樂迷感受到國樂的人間情緒。

北市國團長鄭立彬表示，台北市立國樂團今年將度過40周年團慶，樂團除了回歸傳統音樂的保存與演繹之外，樂團也要服務所有市民，以跨界節目拓展「國樂」的定義，希望這些新嘗試，能多為國樂培養年輕樂迷。

去年澎恰恰與許效舜首度跟北市國合作，反應熱烈，今年再度推出「鐵獅戀國樂II」音樂會，由瞿春泉擔任指揮，除了澎恰恰、許效舜之外，也邀請符瓊音擔任演唱，孫樂揚擔任鋼琴伴奏；樂團除了北市國之外，也會有鐵獅亮光樂團加入，用進化版持續帶給樂迷瘋狂震撼。

澎恰恰表示，整體的表演都是為了要貼近觀眾，「觀眾開心，我們會更開心，我們唯一要考量的的是，不要讓音樂會太吵，觀眾太瘋狂。」

許效舜表示，一般的音樂會都是用耳朵與眼睛，「但我們與樂團的合作不只是這兩種感官，希望觀眾可以打開心靈，開放心胸，感受各種可能性。」許效舜說，之前他覺得樂團團員大多都是自己享受自己的小世界，「但我們的演出可以讓觀眾願意跟著我們一起去感受音樂。」

今年進化版不但有國樂經典作品包括《傜族舞曲》、《歡樂歌》、《光明行》、《慶典序曲》、 《東海漁歌》、《春節序曲》、《將軍令》等等，也會加入台灣民謠與民歌，讓兩團的音樂性更加接近，「除此之外，國樂可以做的比大家想像得多得多，比如說二胡跟嗩吶都有音階，可以人聲問候，也可以模仿動物叫聲，北市國有很多年輕的團員都很願意嘗試，我們也想把這種趣味性提煉出來。」

台北市立國樂團「鐵獅戀國樂Ⅱ」音樂會將於1月19日與20日兩天舉行，地點在台北國父紀念館。

(中國時報)

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