安心亞放送D奶熱辣〈呼呼〉

安心亞昨穿內衣加薄紗露蠻腰，性感指數破表。

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中國時報
報導
周湯豪昨穿大紅外套酷帥裝扮在高雄場壓軸演出。
黃小琥昨趁空到夜市品嘗美食。

民視製播的「2019愛‧Sharing高雄夢時代跨年派對」去年12月31日由性感女神安心亞開場，周興哲、愷樂、曹雅雯、黃小琥等接力登場，周湯豪擔任壓軸，最後與高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬及八三夭、白冰冰在台上倒數。安心亞昨跑了高雄、台中、南投3場跨年晚會，以內衣外罩薄紗爆D乳登台，性感透視風熱力演唱〈呼呼〉，10首歌表演露滿跳滿唱滿。

安心亞出場氣勢超凡，在台上演唱〈女孩 站出來〉等歌之後馬上脫掉罩衫換裝，一連串熱歌勁舞讓民眾High翻，她也首度獻唱新歌〈Chillaxing〉。她透露最近每天只睡3小時，在劇組、舞蹈教室兩邊跑，為了把這個精心準備的組曲獻給高雄粉絲，加上組曲裡有自己非常喜歡的High歌、韓文歌，特地花時間練了韓文。

邊梳化邊記舞步

她以前有跑場經驗，但不像這次密集，昨在高雄首場邊梳化邊記舞步、記歌詞，每次表演完還要看錄下來的影片，求好心切性格展露無遺。她唱完後接著趕往台中，每場約換2套表演服，只能在保母車或高鐵廁所上換衣。她慶幸昨中南部天氣不太冷，但仍帶著長版羽絨外套，一下台就披上保暖。

黃小琥日前剛結束香港演唱會，昨直奔高雄參加跨年演唱會，這是她第4次在故鄉跨年，她表示，近10年四處演出，去機場比回高雄次數還多，特別珍惜工作之餘回故鄉逛夜市吃美食，順道探望家人。她2019年多了主持人身分，行程滿檔，這次回高雄跨年也僅停留24小時；對於新年希望，黃小琥希望大家平安、珍惜身邊人事物，「吃得好睡得飽最重要」。

周興哲北京返台

周興哲剛從北京回台，昨馬不停蹄到高雄，睡不到6小時，因北京氣溫零下10多℃，他一返台反而覺得暖和，一連演唱〈如果雨之後〉等歌。

(中國時報)

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