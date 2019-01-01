阿妹飆〈三天三夜〉迎2019

2019年01月01日 04:10 中國時報 蕭雅玲 、溫博鈞 報導、溫博鈞

蕭秉治（左）與鼓鼓昨在跨年晚會上合體表演。（粘耿豪攝）

「臺北最High新年城2019跨年晚會」去年12月31日在台北市府前廣場舉行，鼓鼓、蕭秉治、安那、韓團EXID等接力演唱，張惠妹（阿妹）擔任壓軸表演，長達60分鐘的演出，製作團隊總動員50人，其中樂手多達20名，規格比照個人演唱會。阿妹身穿橘紅色外套飆唱〈我要飛〉、〈渴了〉、〈跳進來〉、〈站在高崗上〉等歌曲，最後再嗨唱〈三天三夜〉一起迎接2019年到來。

阿妹一登場就展現天后氣勢，在歌曲挑選上也挑選比較流行、較新、具有跨年派對感、溫暖的歌曲，希望大家在迎接新的一年可以互相擁抱，給彼此溫暖的力量。

鼓鼓與蕭秉治暌違10個月再度合體表演，2人前天才在五月天台中演唱會演出，這回一起在台北跨年晚會表演，除了各自帶來精彩的表演外，還合唱〈向前走〉、〈不按牌理出牌〉、〈射手〉等歌曲。

鼓鼓備零嘴北中趕場

鼓鼓披上精心設計的紅色戰袍，一上台就連唱了〈嗯哼VS可以唷〉組曲、〈為愛而愛〉、〈繽紛了每一天〉等歌曲，氣氛嗨翻天。行程滿檔的鼓鼓昨結束台北跨年表演立刻拉車到台中擔任壓軸，他擔心「伙食」不夠，前天在五月天台中演唱會後台，偷了不少零嘴，讓工作人員在車上解饞。

蕭秉治則是披上白色戰袍，當他唱起〈愛過你有多久就有多痛〉時還出動價值15萬元的特製透明水晶鋼琴殼，接連在雨中獻唱情歌組曲〈我還是愛著你〉、〈我好想好想你〉以及〈凡人〉。他昨連趕台北、花蓮2場，一早先到花蓮彩排，結束後立刻返回台北，等演唱結束後再飛奔到花蓮，不到24小時往返，堪稱是最波折、最緊張的一回。

外籍兵團EXID引尖叫

而「EXID」隊長率智2016年因甲狀腺功能亢進症暫停演藝活動，回歸歌壇後首次來台，右臉上雖有傷但氣色看來不錯，與正花、慧潾、哈妮、LE出場時引來觀眾陣陣尖叫，一連唱了最夯新曲〈I LOVE YOU〉、〈DDD〉、〈HOT PINK〉、〈UP & DOWN〉等歌曲，嗨翻全場氣氛。

(中國時報)