八三夭連趕3場 爆胎驚魂

2019年01月01日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

八三夭昨在趕場的途中，車子發生意外爆胎。

八三夭去年12月31日連趕3場跨年晚會，首先在三立、中視聯播的「麗寶樂園2019花現台中跨年晚會」擔任開場嘉賓，隨後趕到「搖滾台中」熱唱，最後在高雄夢時代壓軸演出。他們扛著樂器趕場，保母車在開往台中的國道上爆胎，他們當下聽到砰一聲，全員從睡夢中嚇醒。

八三夭表示幸好有驚無險，司機把車子開下高速公路，趕緊去修車廠維修，發現是輪胎壓到釘子，修理完畢繼續趕到演出現場。八三夭的經紀人皮董表示，往年都是坐車趕場，但今年路況特別塞車，只好汽車、高鐵並用，「時間真的很趕，我們先沙盤演練好幾次，趕車最麻煩。」

3場歌單不一樣

他們3場跨年晚會歌單皆不一樣，在台中麗寶嗨唱〈搖勒搖勒〉、〈眉飛色舞〉、〈致青春〉等熱門歌曲，主唱阿璞表示他們在台北小巨蛋的「一事無成的偉大」演唱會相當成功，3月23日將首度前進高雄巨蛋，他向歌迷喊話：「我們高雄見！」

八三夭事業紅不讓，團員霸天也在去年升格人父，他的新年願望是小孩健康、乖乖長大，已婚的小橘則許願今年能做人成功，被問到阿璞、劉逼、阿電打算何時成家，皮董表示：「他們還沒想過，先看成家的人的狀況，霸天有小孩很開心，大家還是要了解接下來的情況，靜觀其變。」

(中國時報)