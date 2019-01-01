五月天伴2.5萬粉 台中加班跨年

2019年01月01日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

怪獸

阿信

冠佑

石頭

五月天「人生無限公司」巡迴演唱會最終站，一連在台中洲際棒球場連唱10場，將一路嗨到6日，連去年12月31日跨年夜也沒休息，與2.5萬名歌迷一同迎接2019年；五月天昨唱完〈OAOA〉後，隨著「五、四、三、二、一」倒數聲，場內齊噴黃紙花百管，同時間，場館旁放出長達2分多鐘的高空煙火，氣氛超High，五月天也與滿場歌迷互道「新年快樂」。

2018年最後一天，五月天於晚間9點開唱，一連演唱多首快歌揭幕，石頭喊話：「我們一定會超時，一定會加班！」瑪莎則說：「今天是2018最後一天，我想這應該也是第一次五月天在台中跨年，雖然如果把日期撇掉，跟其他天沒什麼不一樣，但有了日期就好像有一點特別，給大家一點機會，忘掉過去的不愉快，看看明年可以做什麼。」

五月天昨送上驚喜，於2018最後一刻、23:55首播〈轉眼（2018自傳最終章）〉MV，且選在今凌晨零點，數位上架〈轉眼（2018自傳最終章）〉，為歌迷送上新年禮物。

白安北京趕回助陣

此外，五月天的師妹白安剛結束北京宣傳行程，昨凌晨從零下9℃氣溫的北京趕到台中擔任五月天嘉賓，獻唱3首歌後，又馬不停蹄直奔台中跨年場演出。

(中國時報)